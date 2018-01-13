В полиции рапортуют, что работают лучше за последние 5 пять

В течение 2017 года правоохранительные органы пресекли деятельность 172 организованных преступных групп и преступных организаций - в 1,7 раз больше, чем в 2016 году.

Об этом заявили в Нацполиции Украины.

"Раскрыто 13 бандгруппировок, что является самым высоким показателем за последние 5 лет. Также правоохранители раскрыли 1953 преступления, совершенные в составе организованных преступных групп и преступных организаций, выявили 665 лиц, совершивших преступления следующим образом. Это самый высокий показатель за период с 2013 по 2017 год", - заявили в НП.

По данным правоохранителей, 27% раскрытых полицией ОПГ были причастны к незаконному обороту наркотиков.

Полиция выявила 13 преступлений в сфере использования компьютеров и сетей электросвязи. Также в 2017 году полиция обнаружила 7 организованных групп и преступных организаций с транснациональными связями.

Как известно, ранее глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что в 2017 году полиция раскрыла на 40 тыс. преступлений больше, чем в прошлом году.

Украинская правда