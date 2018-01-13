Порошенко чекає від Німеччини подальшої підтримки для України
Президент Петро Порошенко висловив сподівання, що підтримка України та її територіальної цілісності лишатиметься пріоритетом зовнішньої політики Німеччини.
Про це глава держави заявив 13 січня, привітавши переговори між лідерами ХДС/ХСС та соціал-демократів про коаліцію.
"Сподіваюся, що вони (коаліційні переговори - ред.) увінчаються успіхом, а також на те, що незмінна підтримка України, її територіальної цілісності та курсу реформ і надалі залишатиметься пріоритетом зовнішньої політики Німеччини", - зазначив президент.
Як відомо, вибори у Німеччині відбулися 24 вересня 2017 року. Після них переговори про формування коаліції вели консерватори, Зелені та ліберали (ВДП), оскільки соціал-демократи оголосили про перехід в опозицію.
Однак переговори зі створення так званої коаліції "Ямайка" провалились після виходу з них представників ВДП. 7 грудня партійний з'їзд СДПН таки дав "зелене світло" на переговори щодо великої коаліції, пише Європейська правда.
Лідери Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального союзу (ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) досягли прориву під час попередніх переговорів щодо формування великої коаліції.
Українська правда