Порошенко чекає від Німеччини подальшої підтримки для України

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Субота, 13 січня 2018, 12:53

Президент Петро Порошенко висловив сподівання, що підтримка України та її територіальної цілісності лишатиметься пріоритетом зовнішньої політики Німеччини. 

Про це глава держави заявив 13 січня, привітавши переговори між лідерами ХДС/ХСС та соціал-демократів про коаліцію. 

"Сподіваюся, що вони (коаліційні переговори - ред.) увінчаються успіхом, а також на те, що незмінна підтримка України, її територіальної цілісності та курсу реформ і надалі залишатиметься пріоритетом зовнішньої політики Німеччини", - зазначив президент. 

Як відомо, вибори у Німеччині відбулися 24 вересня 2017 року. Після них переговори про формування коаліції вели консерватори, Зелені та ліберали (ВДП), оскільки соціал-демократи оголосили про перехід в опозицію.

Однак переговори зі створення так званої коаліції "Ямайка" провалились після виходу з них представників ВДП. 7 грудня партійний з'їзд СДПН таки дав "зелене світло" на переговори щодо великої коаліції, пише Європейська правда.

Лідери Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального союзу (ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) досягли прориву під час попередніх переговорів щодо формування великої коаліції.

Українська правда 

Теми: Меркель Німеччина Порошенко
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