У Британії в авто спалили іноземця, який воював в українській армії

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Субота, 13 січня 2018, 21:52

На британському острові Гернсі в автомобілі спалили литовця Міка Альпса, який воював у складі 8-го батальйону Української Добровольчої Армії.

Про це повідомили на сторінці батальйону.

"Маємо втрати… В центрі Європи - на островах Британії Гернсі сталось вбивство бійця 8-го окремого батальйону Української Добровольчої Армії друга Міка Альпса, який був добровольцем в складі батальйону протягом останніх двох років. Катували, вбили, прив’язали та спалили у машині, яку Мік віз для військових потреб батальйону", - йдеться у повідомленні.

 
Colin Dodd

На думку командира батальйону Андрія Червня, Альпса вбили росіяни.

"Він допомагав нам, воював із нами, днями я мав зустріти його на кордоні - Мік віз машину, броніки, термобілизну. Не маю сумнівів, що то зробили московити. Мік не одноразово говорив, що йому погрожували за його участь в україно-московській війні. Сьогодні такі їхні методи в центрі Європи", - зазначив Червень.

Окрім того, за повідомленням місцевої поліції, автомобіль повністю згорів до того, як прибули пожежні.

"Транспортний засіб, що містить те, що ми вважаємо на цьому етапі частиною скелетних останків на сидінні водія, поніс значні збитки від вогню", - повідомили правоохоронці.

 

Українська правда

Теми: війна Донбас Британія
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