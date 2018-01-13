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В Британии в авто сожгли иностранца, который воевал в украинской армии

Суббота, 13 января 2018, 20:52
В Британии в авто сожгли иностранца, который воевал в украинской армии

На британском острове Гернси в автомобиле сожгли литовца Мика Альпса, который воевал в составе 8-го батальона Украинской Добровольческой Армии.

Об этом сообщили на странице батальона.

"Есть потери... В центре Европы - на островах Британии Гернси произошло убийство бойца 8-го отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии друга Мика Альпса, который был добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет. Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик вез для военных нужд батальона", - говорится в сообщении.

 
Colin Dodd

По мнению командира батальона Андрея Червня, Альпса убили россияне.

"Он помогал нам, воевал с нами, на днях я должен был встретить его на границе - Мик вез машину, броник, термобелье. Не сомневаюсь, что это сделали московиты. Мик неоднократно говорил, что ему угрожали за его участие в украино-московской войне . Сегодня такие их методы в центре Европы", - отметил Червень.

Кроме того, по сообщению местной полиции, автомобиль полностью сгорел до того, как прибыли пожарные.

"Транспортное средство, содержит то, что мы считаем на данном этапе частью скелетных останков на сиденье водителя, понесло значительные повреждения от огня", - сообщили правоохранители.

 

Украинская правда

Темы: войнаДонбассВеликобритания
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