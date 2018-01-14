У Генштабі Збройних сил запрацювала Рада резервістів

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Неділя, 14 січня 2018, 14:20

Для понад 140 тисяч військових, які служать в оперативному резерві, запрацювала Рада резервістів.

Про це повідомили на сайті Кабміну.

"Зараз ведеться робота щодо переходу від обов’язкової служби у резерві до добровільної із підписанням контракту на службу у військовому резерві. З метою спільного опрацювання шляхів такого переходу, пошуку вагомих стимулів для укладання контрактів на службу у військовому резерві при Генеральному штабі ЗС України створили Раду резервістів Збройних Сил України", - зазначено у повідомленні.

У повідомленні стверджують, що з допомогою Ради резервісти зможуть напряму надавати свої пропозиції до керівництва. Також новий орган має допомагати в опрацюванні законодавчих ініціатив та просувати ідею служби у резерві.

"Члени Ради резервістів виконуватимуть представницькі функції Ради на місцях, тобто кожен в своїй області. Вони співпрацюватимуть з військовими комісаріатами, з бригадами та самими резервістами. Таким чином, я думаю, ми покращимо умови проходження служби у військовому резерві, якість підготовки на зборах резервістів, вирішимо кадрові проблемні питання", - вважає заступник голови Ради резервістів молодший лейтенант Мирослав Гай.

Передбачається, що Рада резервістів буде збиратися щоквартально.

Українська правда

Теми: Збройні сили Міноборони
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