Данилюк каже, що США готові допомогти Україні створити Службу фінрозслідувань

3765 переглядів
Неділя, 14 січня 2018, 19:57

Держагенство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) готове надати допомогу Україні у створенні Служби фінансових розслідувань.

Про це 14 січня повідомив глава Мінфіну України Олександр Данилюк за підсумком візиту до США та зустрічі із заступником директора FinCEN Джамалом Ель-Хінді.

"Під час зустрічі обговорили поточні питання у взаємодії FinCEN з держустановами України та можливі майбутні вектори співпраці. Агенство FinCEN задоволено співпрацею з Україною, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу", - заявив Данилюк. 

У FinCEN заявили, що "активно слідкуватимуть за процесом створення в Україні Служби фінрозслідувать - єдиного органу для боротьби з фінансовими злочинами проти держави", додав глава Мінфіну.

Данилюк нагадав, що раніше Мінфін досяг домовленостей із Бюро з міжнародних питань боротьби з наркотиками та правопорядку Держдепу США та Мінфіном Італії щодо організації навчань для майбутніх працівник СФР.

Українська правда 

Теми: США Мінфін Данилюк
powered by lun.ua
По темі
Трамп знову звинуватив ЗМІ у брехні. Йому відповіли 14 січня 2018, 17:42
Колишній інформатор WikiLeaks балотується в сенат США від демократів 14 січня 2018, 06:06
На Гаваях оголошували ядерну тривогу 14 січня 2018, 00:44
Усі новини
Головні новини
Горбатюк: ГПУ не може розслідувати "витік" документів Al Jazeera
Тука: Підрахувати реальну суму збитків через війну на Донбасі неможливо
Кір в Україні: Одеса запровадить онлайн-навчання тих, хто не має щеплення
Данилюк каже, що США готові допомогти Україні створити Службу фінрозслідувань
Усі новини
Фотопроект

36 нелегальних фото з Північної Кореї, влада не хоче таке показувати світу

тест

Скільки років ви проживете за нинішнього способу життя? ТЕСТ

Bla Bla Bar

Дмитро Борисов про улюблені київські заклади