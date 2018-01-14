Данилюк заявил, что США готовы помочь Украине создать Службу финрасследований

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Воскресенье, 14 января 2018, 19:57

Госагенство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово оказать помощь Украине в создании Службы финансовых расследований.

Об этом 14 января сообщил глава Минфина Украины Александр Данилюк по итогам визита в США и встречи с замдиректора FinCEN Джамалом Эль-Хинди.

"Во время встречи обсудили текущие вопросы во взаимодействии FinCEN с госучреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества. Агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности с Госслужбой финансового мониторинга", - заявил Данилюк.

В FinCEN заявили, что будут "активно следить за процессом создания в Украине Службы финрасследований - единственного органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства", добавил глава Минфина.

Данилюк напомнил, что ранее Минфин достиг договоренностей с Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правопорядка Госдепа США и Минфином Италии по организации обучения для будущих работник СФР.

Украинская правда 

Темы: США Минфин Данилюк
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