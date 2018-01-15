МВФ розкритикував проект Порошенка про Антикорупційний суд

Міжнародний валютний фонд повідомив українській владі, що ухвалення президентського законопроекту про Антикорупційний суд у його нинішній редакції означатиме порушення Києвом зобов’язань перед міжнародними партнерами.

Про це йдеться у листі голови місії МВФ до України Рона ван Родена, копія якого є у розпорядженні "Європейської правди".

Лист спрямовано на адресу голови адміністрації президента України Ігоря Райніна, однак його копії надіслані також прем’єру, спікеру, кільком міністрам та представникам уряду, а також іншим посадовцям.

У листі представник фонду категорично виключає можливість того, що МВФ погодиться із ухваленням президентського законопроекту про Антикорупційний суд (АКС).

"Подання президентом законопроекту про АКС мало стати кроком у правильному напрямі (у питанні боротьби з корупцією). Однак щодо того проекту, який був поданий 22 грудня, у нас є серйозні застереження, низка його положень не сумісні із зобов’язаннями України за програмою співпраці з МВФ, а також суперечать рекомендація Венеціанської комісії", - йдеться у листі.

Лист на трьох сторінках пояснює, чому такий закон не дозволить створити суд, який користувався би довірою в Україні та за кордоном. Зауваження фонду розбиті на три групи – щодо процедури відбору суддів, щодо положень закону, спрямованих на гальмування створення АКС, а також щодо юрисдикції суду. Загалом у документі – 9 системних зауважень.

"Законопроект створює юридичні можливості для додаткових затримок у створенні антикорупційного суду", - йдеться у листі. "Юрисдикція суду має відповідати юрисдикції НАБУ та САП", - наполягає також МВФ.

Найбільший блок претензій пов’язаний із питанням відбору суддів – у фонді вимагають, щоби в АП виконали рекомендацію Венеціанської комісії і надали представникам міжнародних донорів України у антикорупційних питаннях право блокувати призначення не доброчесних суддів.

"Роль громадської ради міжнародних експертів має бути вирішальною, а не просто дорадчою (як у президентському проекті)... Негативне рішення ради щодо кандидата має бути зобов’язуючим для Вищої кваліфікаційної комісії суддів", - йдеться у листі МВФ. Також Фонд наполягає, що до складу Ради мають бути включені не тільки міжнародні організації, але також представники донорів, "у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії".

"Створення та запуск Антикорупційного суду – ключове завдання в українському антикорупційному порядку денному... Однак у поточному вигляді закону про АКС ми не будемо готові його підтримати. МВФ готовий допомогти адміністрації президента переглянути закон, щоби привести його у відповідність із зобов’язаннями української влади та рекомендаціями Венеціанської комісії", - йдеться у документі.

Із повним текстом листа можна ознайомитися на сайті "Європейської правди".

Зауважимо, що більшість рекомендацій МВФ співпадає із претензіями до законопроекту Порошенка українських антикорупційних активістів.

Детальніше про це – в статті "Ігри довкола Антикорупційного суду: що заховано в законопроекті Порошенка".

Як зазначалося, на Банковій, швидше за все, свідомо подали документ ввечері напередодні різдвяних вихідних. Це дозволило президенту на деякий час відкласти негативну реакцію Заходу, однак перші ж контакти у новому році зняли сумнів щодо жорсткої позиції міжнародних партнерів.

Європейська правда