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МВФ раскритиковал проект Порошенко об Антикоррупционном суде

Понедельник, 15 января 2018, 11:39
МВФ раскритиковал проект Порошенко об Антикоррупционном суде

Международный валютный фонд уведомил украинские власти, что принятие президентского законопроекта об Антикоррупционном суде в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом обязательств перед международными партнерами.

Об этом говорится в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена, копия которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Письмо адресовано главе администрации президента Украины Игорю Райнину, однако его копии отправлены также премьеру, спикеру, нескольким министрам и представителям правительства, а также другим должностным лицам.

В письме представитель фонда категорически исключает возможность того, что МВФ согласится с принятием президентского законопроекта об Антикоррупционном суде (АКС).

"Подача президентом законопроекта о АКС должна была стать шагом в правильном направлении (в вопросе борьбы с коррупцией). Однако к тому проекту, который был подан 22 декабря, у нас есть серьезные замечания, ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям Венецианской комиссии", - говорится в письме.

Письмо на трех страницах объясняет, почему такой закон не позволит создать суд, который пользовался бы доверием в Украине и за рубежом. Замечания фонда разбиты на три группы - о процедуре отбора судей, о положениях закона, направленных на торможение создания АКС, а также о юрисдикции суда. Всего в документе - 9 системных замечаний.

"Законопроект создает юридические возможности для дополнительных задержек в создании антикоррупционного суда", - говорится в письме. "Юрисдикция суда должна отвечать юрисдикции НАБУ и САП", - настаивает также МВФ.

Наибольший блок претензий связан с вопросом отбора судей - в фонде требуют, чтобы в АП выполнили рекомендацию Венецианской комиссии и предоставили представителям международных доноров Украины по антикоррупционным вопросам право блокировать назначение недобропорядочных судей.

"Роль общественного совета международных экспертов должна быть решающей, а не просто совещательной (как в президентском проекте)... Отрицательное решение совета относительно кандидата должно быть обязывающим для Высшей квалификационной комиссии судей", - говорится в письме МВФ. Также Фонд настаивает, что в состав Совета должны быть включены не только международные организации, но также представители доноров, "в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии".

"Создание и запуск Антикоррупционного суда - ключевая задача в украинской антикоррупционной повестке дня... Однако в текущем виде мы не будем готовы поддержать закон об АКС. МВФ готов помочь администрации президента пересмотреть закон, чтобы привести его в соответствие с обязательствами украинской власти и рекомендациями Венецианской комиссии", - говорится в документе.

С полным текстом письма можно ознакомиться на сайте "Европейской правды".

Заметим, что большинство рекомендаций МВФ совпадают с претензиями к законопроекту Порошенко украинских антикоррупционных активистов.

Подробнее об этом - в статье "Игры вокруг Антикоррупционного суда: что скрыто в законопроекте Порошенко".

Как отмечалось, на Банковой, скорее всего, сознательно подали документ вечером накануне рождественских выходных. Это позволило президенту на некоторое время отложить негативную реакцию Запада, однако первые же контакты в новом году сняли сомнения относительно жесткой позиции международных партнеров.

Европейская правда

Темы: Антикоррупционный судПорошенкоМВФзаконодательство
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