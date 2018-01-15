Справа Штепи: запобіжний захід закінчився, новий обрати нікому

Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з використанням електронного браслета, обраний для екс-мера Слов'янська Нелі Штепи закінчився 13 січня, але наразі не обрано суд, який розглядатиме її справу.

Сам факт "Укрінформу" підтвердив адвокат Олександр Тананакін.

"Запобіжний захід - домашній арешт з браслетом - для Штепи закінчився 13 січня, а новий не обраний, тому що не обраний суд, який продовжить цей судовий процес", - зауважив захисник.

За його словами, на вівторок призначено засідання Апеляційного суду Харківської області, який визначить підсудність справи Штепи.

"Судовий колапс виник через те, що в Ленінському райсуді Харкова, де раніше слухалася справа Штепи, просто не залишилося суддів окрім тих, які вже брали участь в цьому процесі або вийшли з нього шляхом самовідводу", - додав адвокат.

Як повідомлялось, 11 січня в Ленінському райсуді відразу дві колегії суддів, вибраних за допомогою комп'ютера у базі даних цього суду, заявили про самовідвід, посилаючись на тиск прокуратури.

Після оголошення про черговий самовідвід суддів Штепа поїхала до Слов'янська і, за словами адвоката, не збирається порушувати режим перебування.

За словами прес-секретаря прокурора Харківської області Віти Дубовик, рішення про самовідвід судді Ленінського райсуду прийняли самостійно, "без будь-якого впливу з боку прокуратури".

"На сьогоднішній день це п'ятий склад суду, який розглядає це кримінальне провадження по суті і який заявив про самовідвід, не розпочавши слухання. На жаль, закон зобов'язує нас розпочати розгляд у черговий раз", - пояснила Дубовик.

За її словами, в жовтні 2017 року прокуратура області відкрила кримінальне провадження за фактом свідомо неправосудного рішення (ст. 375, ст. 368 КК України) щодо зміни запобіжного заходу звинувачуваній Штепі врозріз із вимогами ч. 5 ст. 176 КПК України, яка передбачає виключно утримання під вартою для підозрюваних в здійсненні таких злочинів.

20 вересня Ленінський райсуд за клопотанням захисту змінив для екс-мера Слов'янська Штепи запобіжний захід з утримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом.

Штепу було затримали 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін ув'язнення.