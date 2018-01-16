У МЗС заявили про незаконне переміщення до РФ 6 арештованих кримчан

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Вівторок, 16 січня 2018, 15:45

Міністерство закордонних справ висловило протест у зв’язку з незаконним переміщенням до Росії шістьох громадян України, затриманих на території окупованого Криму за сфабрикованими обвинуваченнями у терористичній діяльності.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

У відомстві уточнили, що мова йде про Мусліма Алієва, Еміра-Усеїна Куку, Вадима Сірука, Енвера Бекірова, Рефата Алімова та  Арсена Джеппарова.

"Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права державі-окупанту забороняється здійснювати примусове переміщення громадян окупованої держави на територію держави-окупанта", - сказано у заяві.

"Вчинення державою-окупантом таких протиправних дій тягне за собою її міжнародно-правову відповідальність", - додали у МЗС.

У міністерстві вимагають від російської сторони припинити практику незаконних переміщень українських громадян з анексованого півострову та Севастополя до РФ та негайно повернути їх на територію України.

Як відомо, 4 грудня 2017 року в окупованому Сімферополі на виїзному засіданні Ростовський окружний військовий суд РФ продовжив арешт шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Мусліму Алієву, Еміру-Усеїну Куку, Вадиму Сіруку, Енверу Бекірову, Рефату Алімову та Арсену Джеппарова до 27 травня 2018 року.

Верховний суд РФ заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих "терористичними".

Перших чотирьох обвинувачених в ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір" заарештували 11 лютого 2016 року. Серед них - член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку, алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам'янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Інші два фігуранти "справи" Арсен Джеппаров і Рефат Алімов знаходяться під вартою після того, як їх заарештували в Краснокам'янці 18 квітня 2016 року.

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

29 грудня  чотирьох обвинувачуваних у ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір" вивезли з СІЗО в Сімферополі і доставили до російського Краснодару, вони чекають на етап до Ростову-на-Дону.

За словами адвоката Еміля Курбедінова, у Краснодарі над ними знущалися, відібрали всі речі погрожували та цькували собаками.

Українська правда
Теми: МЗС Росія Крим арешт
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