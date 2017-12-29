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Цькування собаками та знущання: 4 політв'язнів везуть з Криму до РФ

П'ятниця, 29 грудня 2017, 11:51
Цькування собаками та знущання: 4 політв'язнів везуть з Криму до РФ
prosobak.com

Чотирьох обвинувачуваних у ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір" вивезли з СІЗО в Сімферополі і доставили до російського Краснодару, вони чекають на етап до Ростову-на-Дону.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Еміль Курбедінов.

За словами юриста, до нього надійшла інформація про Вадима Сірука, Емір-Усеіна Куку, Інвера Бекірова і Арсена Джеппарова, які вже знаходяться в Краснодарі. Їх вивезли з Сімферопольського СІЗО для етапування до Ростову-на-Дону.

"Знущання, цькування собаками, жорсткі "шмони", відібрали речі, погрози - ось як зустрів Краснодар чотирьох політв'язнів!" - пише Курбедінов.

Зокрема, собак нацьковували на кримських мусульман Емір-Усеіна Куку і Вадима Сірука.

"Їх вивели з транзитної камери, цькували собаками, штовхали, обіцяли "загубити" на етапі. Це відбувалося вчора або позавчора, що зараз з ними - невідомо. Напередодні довгих свят подібне занадто турбує. Звернувся до Краснодарської ГНК (громадської наглядової комісії), там обіцяють допомогти", - розповідає адвокат Емір-Усеіна Куку Олександр Попков.

Як відомо, Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону відклав попереднє засідання у ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір" на 10 січня, оскільки обвинувачених не привезли до міста.

4 грудня в окупованому Сімферополі на виїзному засіданні Ростовський окружний військовий суд РФ продовжив арешт шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Мусліму Алієву, Еміру-Усеїну Куку, Вадиму Сіруку, Енверу Бекірову, Рефату Алімову та Арсену Джеппарова до 27 травня 2018 року.

Верховний суд РФ заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих "терористичними".

Перших чотирьох обвинувачених в ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір" заарештували 11 лютого 2016 року. Серед них - член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку, алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам'янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Інші два фігуранти "справи" Арсен Джеппаров і Рефат Алімов знаходяться під вартою після того, як їх заарештували в Краснокам'янці 18 квітня 2016 року.

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Українська правда

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Теми: Кримкримські татариРосіяокупація
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