Поліція допитує нареченого Ноздровської як підозрюваного

Поліція допитує колишнього нареченого Ірини Ноздровської Віталія Сергеєва як підозрюваного.

Про це повідомив його батько Віктор Сергеєв, пише Громадське.

За його словами, підставою такої підозри став запис із камери спостереження, на якому вони із сином виходять зі свого будинку в Києві о 21:00, 29 грудня, в день зникнення Ірини. Поліція вважає, що підставою для злочину могло стати нерозділене кохання, оскільки Ірина з Віталієм раніше розійшлися.

Віталія викликали до райвідділу Вишгороду та допитують понад 6 годин. Правоохоронці також вилучили спільне авто Віталія та батька (оформлене на батька) і забрали у Гостомель на експертизу.

Раніше повідомлялося, що колишнього нареченого Ноздровської затримали.

Віктор Сергеєв наголосив, що у вечір зникнення Ірини, 29 грудня, Віталій був вдома, з батьками і разом вони були до моменту затримання.

Востаннє, з Іриною говорила мама телефоном, близько 18-ї вечора. Тоді Ірина сказала, що їде у автобусі та їй не зручно говорити. Близько 20-ї Віталію зателефонував батько Ірини і сказав, що вона не виходить на зв'язок.

Приблизно о 21-й Віталій разом із батьком вирушили з Києва до села Демидів Вишгородського району шукати її та продовжували пошуки до 5-ї ранку.

Раніше 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області було виявлено тіло жінки. Поліція з'ясувала, що це нещодавно зникла юристка Ірина Ноздровська.

30 грудня Вишгородське управління поліції оголосило Ноздровську в розшук. У повідомленні зазначалося, що вона зникла близько 16:00 29 грудня.

Донька Ноздровської повідомляла про зникнення матері. За її словами, Ірина зникла 29 грудня, поїхавши на роботу, з якої не повернулася. Востаннє зв'язок з нею родичі мали близько 17:00, після чого її телефон було вимкнено.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри - Світлани Сапатінської, яку у с.Демидів 30 вересня 2015 року насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський. Світлана отримала тяжкі травми й померла, а її 4-річний син Матвій став напівсиротою.

Раніше Россошанський вже фігурував у справах про крадіжку авто та пограбування, лікувався від алкогольно-наркотичної залежності але жодного разу не був покараний.

Після смертельної ДТП Россошанського спочатку не арештували, а відпустили під домашній арешт. Аналіз його крові взяли через 8 годин після аварії, а результатів не було протягом 5 діб. Суд не взяв до уваги факт наркотичного сп’яніння Россошанського.

Докази у справі на захист сестри збирала сама Ноздровська. При цьому з боку Россошанського їй погрожували, залякували, її дочку побили, домагаючись від Ноздровської заяви про те, що вона не має до винуватця ДТП претензій. Такий документ підписав чоловік загиблоЇ Світлани.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня 2017 року відбулося засідання Апеляційного суду Києва, який відмовив Россошанському в амністії і продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.