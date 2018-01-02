У штабі уточнили: Минулої доби на Донбасі загинув боєць ЗСУ

Протягом 1 січня в зоні АТО загинув один український військовий.

Про це повідомив на брифінгу у вівторок речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, військовий загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрої поблизу Новотошківського Луганської області.

Мотузяник розповів, що за минулу добу у зоні АТО бойовики здійснили загалом 5 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України, у тому числі із застосуванням мінометів калібру 82 і 120 мм. Українські військові один раз відкривали вогонь у відповідь.

На луганському напрямку бойовики один раз порушили режим тиші поблизу Луганського. Вони випустили 4 міни калібру 82 мм та упродовж 40 хвилин вели вогонь з великокаліберного кулемета.

На донецькому напрямку одразу після опівночі бойовики почали обстріл позицій українських військових в районі Верхньоторецького.

"Окупанти застосували практично увесь спектр стрілецької зброї та міномети калібру 82 мм, випустивши в нашу сторону 11 мін", – зазначив речник.

Загалом, за його словами, обстріл тривав півтори години. Українські військові один раз відкривали вогонь у відповідь зі стрілецької зброї.

Крім того, біля Водяного і двічі – неподалік Павлополя бойовики застосували 120-мм і 82-мм міномети, випустивши загалом 18 мін.

Вранці штаб АТО повідомляв, що в першу добу року на Донбасі жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.