Активісти: Основна версія – до вбивства Ноздровської причетні родичі Россошанського

Активісти дізналися від поліції, що основною версією у справі вбивства юристки Ірини Ноздровської є можлива причетність до злочину родичів Дмитра Россошанського.

Про це повідомила "Українській правді" київський громадський діяч Лілія Коваленко.

За її словами, тіло Ноздровської знайшли в річці, навпроти будинку дядька Россошанського, який у 2015 році очолював Вишгородський районний суд.

Один з активістів, який не назвався, розповів, що в Ірини Ноздровської було смертельне ножове поранення в шию.

Дмитро Россошанський Скрін-шот з телеканалу "2+2"