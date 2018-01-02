Активісти: Основна версія – до вбивства Ноздровської причетні родичі Россошанського
Активісти дізналися від поліції, що основною версією у справі вбивства юристки Ірини Ноздровської є можлива причетність до злочину родичів Дмитра Россошанського.
Про це повідомила "Українській правді" київський громадський діяч Лілія Коваленко.
За її словами, тіло Ноздровської знайшли в річці, навпроти будинку дядька Россошанського, який у 2015 році очолював Вишгородський районний суд.
Один з активістів, який не назвався, розповів, що в Ірини Ноздровської було смертельне ножове поранення в шию.
Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.
Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с.Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.
У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.
27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.
За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.