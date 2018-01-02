Поліція назвала ще 3 версії у гучній справі про вбивство юристки

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Вівторок, 2 січня 2018, 15:47

Усього правоохоронці розглядають чотири основні версії вбивства юристки Ірини Ноздровської.

Про це заявив речник Головного управління Нацполіції у Київській області Микола Жукович журналістам у вівторок, повідомляє "Укрінформ".

"Зараз розглядаються основні 4 версії. Це її професійна діяльність, інша, більш конкретизована, - по останній справі за фактом ДТП, наступна - хуліганство і ще одна - що її хотіли зґвалтувати", - заявив Жукович.

Жукович наголосив, що одна з перших версій, яку правоохоронці візьмуть на відпрацювання, стосується судової справи за фактом ДТП, якою займалася Ноздровська.

"Ми розглядали як версію вбивства її службову діяльність... Але саме ми уточнили, що саме через останню судову справу, де вона брала активну участь, напевно, сталося і це вбивство. Ми її поставили як одну із перших, щоб відпрацювати", - зазначив Жукович.

Водночас він підкреслив, що, незважаючи на наявність основних версій, інші версії не відкидаються.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с.Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.

Активісти дізналися від поліції, що основною версією у справі вбивства юристки Ірини Ноздровської є можлива причетність до злочину родичів Дмитра Россошанського.

Теми: вбивство Київ поліція
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