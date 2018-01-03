Гройсман продав дружині нерухомість на понад 8 мільйонів

Прем'єр Володимир Гройсман продав нерухомість на майже 8,8 мільйонів гривень.

Відповідні зміни до майнового стану він вніс ще напередодні нового року.

Згідно із документом, він продав нерухоме майно за 8 797 630 гривень ТОВ "Магігранд".

Кінцевим бенефіціарним власником цього підприємства є дружина прем'єра Олена Гройсман. Це підприємство внесене у його декларацію, як власність дружини та одне з джерел її доходу.

Раніше в 2016 році Гройсман вже продавав тому з самому підприємству нерухомість на 8 030 215 гривень.