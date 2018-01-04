Захисники Януковича оскаржать рішення суді передати їх комісії адвокатів

Адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк має намір оскаржити ухвалу судді Печерського суду Світлани Шапутько про звернення до дисциплінарної комісії адвокатів щодо нього і його колег.

Про це Сердюк, який представляє в печерському суді інтереси Януковича у заочному процесі щодо Майдану, заявив в коментарі "Українській правді".

"Ми будемо оскаржувати цю ухвалу", - сказав він.

На уточнююче питання, як він буде оскаржувати це рішення, якщо в ухвалі суду вказано, що воно оскарженню не підлягає, Сердюк зазначив:

"Відповідно до норм Конституції, яка передбачає право на оскарження будь-якого рішення", - зазначив він.

Крім того, Сердюк зазначив, що цій ухвалі суду "буде надана оцінка з точки зору наявності в діях судді ознак злочину, передбаченого 375 ст КПК – прийняття завідомо неправосудного рішення, та статті 397 кримінального кодексу – перешкоджання законній адвокатській діяльності".

Він також зазначив, що 11 грудня захисники не могли бути присутніми на засіданні через паралельний процес, який відбувався в Оболонському суді у справі про державну зраду.

"11 грудня помічник намагався занести в канцелярію клопотання про перенесення засідання, але тоді у суді розглядали справу Саакашвілі, тому суд був повністю зачинений… наш адвокат Біленко був у суді у іншій справі, але він написав заяву, що ми не виходимо з процесу, але суддя йому каже: "Викиньте цю заяву у смітник", і приймає рішення про заміну адвоката на захисника від центру безоплатної допомоги", - розповів Сердюк.

Він також навів УП копівї клопотань про перенесення засідання, зареєстрованих у Печерському суді 11, 19 і 20 грудня.

Щодо засідання 11 грудня, воно відбувалося о 10 годині, а заява зареєстрована об 11:43. Адвокати на засідання не прийшли. Тоді суддя прийняла рішення про призначення адвоката з центру безоплатної допомоги.

За його словами, з того часу суддя замінила вже трьох адвокатів центру безоплатної допомоги.

"Спочатку це був адвокат Шадрін, але він просив надати час на ознайомлення з матеріалами, поті подав заяву про відвід судді. Тоді суддя приймає рішення про призначення іншого адвоката з центру правової безоплатної допомоги. Призначили Олександра Байдика. Але і він також хотів ознайомитись з матеріалами справи. Його теж викинули і призначили іншого адвоката. Мета цієї чехарди – виконати незаконну політичну вказівку", - зазначив він.

При цьому Сердюк повідомив, що після того, як у Януковича дізналися про цю ситуацію, "клієнт заявив, що е рішення носить політичний характер, і дав доручення оскаржити це незаконне рішення і брати участь у процесі лише після оскарження. Ми не виходили з процесу, ми оскаржили рішення судді", - сказав Сердюк.

Сердюк також вважає, що суддя Шапутько перебуває "на гачку", оскільки в травні має розглядатися питання про продовження її повноважень.

На репліку про те, що укази президента і так передбачають реорганізацій судів, в тому числі і Печерського, Сердюк зазначив, що події відбувалися лише до указів.

Як відомо, Печерський райсуд Києва попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури притягти до відповідальності адвокатів екс-президента Віктора Януковича Віталія Сердюка, Ігоря Федоренка й Андріану Фозекош.