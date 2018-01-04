Суд просить комісію адвокатів розібратися з захисниками Януковича

Печерський райсуд Києва просить Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури притягти до відповідальності адвокатів екс-президента Віктора Януковича Віталія Сердюка, Ігоря Федоренка й Андріану Фозекош.

Відповідне рішення ухвалила суддя Світлана Шапутько 29 грудня у відповідь на прохання прокурора.

"Довести до відома голови КДКА м. Києва про обставини порушення вимог Кримінального процесуального кодексу, Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та вимог адвокатської етики адвокатами Сердюком Віталієм Анатолійовичем, Федоренком Ігорем Люсиковичем, Фозекош Андріаною Андріївною, а також керівником Адвокатського об'єднання "Авер Лєкс", - сказано в ухвалі.

Суддя також просить порушити перед головою КДКА м. Києва питання про дисциплінарну відповідальність адвокатів "у зв'язку із порушенням ними присяги адвоката України, правил адвокатської етики та неналежним виконанням своїх професійних обов'язків".

Шапутько зазначає, що вказані адвокати як і Адвокатське об'єднання "Авер Лєкс" "систематично вживають заходи, направлені на затягування розгляду клопотання".

Суддя зазначає, що за весь час розгляду справи 01.11.2017 по 08.12.2017 включно було проведено 15 судових засідань.

Кріми того, в ухвалі суду згадується випадок, коли адвокати Януковича принесли на засідання 04.12.2017 "предмети та речі для нанесення тілесних ушкоджень (дерев'яні палиці - бити, бруківку, дві скляних пляшки з невідомою речовиною з запахом бензину та паливних мастил, так звані "коктейлі Молотова"), та повідомили суд, що вказані предмети та речі є речовими доказами, за допомогою них вони проведуть у залі судового засідання експеримент щодо їх застосування".

В матеріалах нагадується, що через цей інцидент до суду була викликана поліція, а суддя зробила зауваження захисникам, що "знаходження вказаних речей, зокрема "коктейлів Молотова", в залі судового засідання може становити загрозу життю та здоров'ю присутніх в залі суду людей, в тому числі представників засобів масової інформації, громадськості, та оголошено вимогу видалити дані предмети із зали судового засідання".

Суддя також зазначає, що після проходження всіх стадій, і коли для прийняття рішення по суті клопотання необхідним залишилось вивчити матеріали, долучені до матеріалів справи за клопотанням адвокатів, вони почали ігнорувати засідання, щонайменше п'ять з них. 20 грудня захисники також не прийшли на засідання.

Суддя зазначає, що в адвокатському об'єднанні працюють щонайменше 14 адвокатів, і адвокат Біленко також знайомий з матеріалами провадження, проте ніхто з них так і не з'явилися до суду.

В ухвалі зазначається, що в "Авер Лєкс" наполягають, що "питання участі адвокатів АО "Авер Лєкс" у подальшому розгляді провадження буде вирішено після закінчення оскарження ухвали суду від 11.12.2017 про припинення участі адвокатів АО "Авер Лєкс"".

При цьому суддя зазначає, що рішення про припинення участі адвокатів АО "Авер Лєкс" слідчим суддею ні 11.12.2017, ні в будь-якому іншому судовому засіданні не приймалось, а тому адвокату забороняється відмовлятися від надання правової допомоги крім випадків, встановлених законом.