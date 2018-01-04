Ляшко купив у екс-нардепа землю під Києвом

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Четвер, 4 січня 2018, 14:35
hyser.com.ua

Народний депутат Олег Ляшко придбав за 300 тисяч гривень земельну ділянку площею 5 соток в Обухівському районі Київської області.

Це випливає з декларації парламентарія від 3 січня про суттєві зміни в майні.

За даними Ляшка, угоду про купівлю-продаж він оформив з Валентином Савицьким 20 грудня 2017 року. Повна площа ділянки - 544 квадратні метри.

Як відомо, 68-річний Савицький - заслужений економіст України, був депутатом Ради 4-го скликання у складі фракції "Європейський вибір".

Повна сума, яку заплатив йому Ляшко – 300 288 гривень.

Інші деталі придбання не розголошуються.

Як відомо, раніше нардеп від Радикальної партії Олег Ляшко купив в Обухівському районі будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів. Вони розташовані у смт Козин.

Євген Кізілов, УП

Теми: Ляшко Верховна Рада
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