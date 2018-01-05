Екстренне засідання Радбезу ООН через протести в Ірані пройде в п'ятницю
У п'ятницю, 5 січня, Рада Безпеки ООН проведе засідання, присвячене ситуації в Ірані.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що обговорення масових протестів в Ірані пройде у відкритому режимі.
Як відомо, екстренне засідання Радбезу ООН ініціювали США.
Як повідомлялось, протести охопили Іран наприкінці минулого року. За останніми даними, загинули щонайменше 23 людини.
Мітинги в Ірані розпочалися як виступи проти високої інфляції і підвищення цін на основні продукти харчування, але швидко перетворилися на антиурядові протести.
Раніше керівник і духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, коментуючи протести, заявив, що вороги Ірану об’єдналися, щоб нашкодити владі країни.
Голова тегеранського революційного суду Ходжатолеслам Казанфарабаді заявив, що заарештованих учасників протестів в Ірані можуть звинуватити у "неприязні до Бога", за що їх можуть засудити до страти.
Детальніше про передумови, можливі причини та наслідки читайте у експертній колонці "Газ, наркотики та обурення молоді: що стоїть за "початком революції" в Ірані".
Раніше також Велика Британія, Німеччина, Швеція, Ізраїль і Туреччина висловили занепокоєння через загибель людей і закликали іранську владу поважати людські права. Вашингтон наполіг на скликанні екстреного засідання Ради безпеки ООН через насильство в Ірані.
Натомість, свою підтримку офіційному Тегерану висловили Сирія та Росія.