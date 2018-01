Трамп наполягає на будівництві стіни на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп заявив, що стіна вздовж кордону з Мексикою допоможе припинити незаконну імміграцію до країни.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Thank you to the great Republican Senators who showed up to our mtg on immigration reform. We must BUILD THE WALL, stop illegal immigration, end chain migration & cancel the visa lottery. The current system is unsafe & unfair to the great people of our country - time for change!