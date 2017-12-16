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США розширили список вимог до країн, з якими мають безвіз

Субота, 16 грудня 2017, 09:00

Міністерство національної безпеки США розширило список вимог до країн, з якими діє безвізовий режим за програмою Visa Waiver.

Відомство зобов'язало 38 країн, з якими у Сполучених Штатів діє відповідна угода, використовувати контртерористичну базу даних США для перевірки громадян на своїх кордонах, пише DW.

США також проведуть оцінку, наскільки добре у країнах-партнерах за програмою безвізового режиму стежать за авіаційною безпекою.

За програмою Visa Waiver громадяни 38 країн світу, зокрема більшості держав ЄС, можуть подорожувати до США з туристичною чи діловою метою без отримання візи терміном до 90 днів.

Щороку за нею до Сполучених Штатів в'їжджають близько 20 мільйонів осіб.

Як зазначила глава Міннацбезпеки Кірстен Нільсен, CША зіткнулися "з гнучким та спритним ворогом, терористи і далі шукають, як дістатися Сполучених Штатів".

Теми: СШАтероризмвізи
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