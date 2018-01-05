СБУ в Києві знайшла проросійського екс-міністра з окупованого Криму

СБУ виявила в Києві колишнього міністра охорони здоров'я т.зв. "Республіки Крим" Петра Михальчевський і проводить обшук в місці його проживання.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Згідно з повідомленням, співробітники Служби безпеки встановили факт перебування у Києві колишнього так званого "міністра охорони здоров’я Криму" Петра Михальчевського, який безпосередньо брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово окупованому півострові.

У рамках кримінального провадження за статтями 110, 111 Кримінального кодексу України у його тимчасовому помешканні у столиці проведено санкціонований обшук.

Оперативники спецслужби вилучили паспорт громадянина РФ, "службове посвідчення" за підписом Аксьонова та інші документи, що підтверджують його співробітництво з окупаційною владою. Слідчі дії тривають.

За інформацією телеканалу "Прямий", Михальчевського знайшли за адресою: вул. Воскресенська 16б квартира 137, він переховувався у багатоповерхівці в Києві.

Михальчевський отримав свою посаду в окупаційній адміністрації Криму ще в березні 2014 року, після анексії півострова. Втім, "міністром" він був лише кілька місяців.

"Що цікаво: власне, цю людину, Петра Михальчевського, називають одним з тих людей, який придумав дуже цікаву схему, як же виманити у українців українські паспорти. Він обіцяв, що всі отримають безкоштовні медичні поліси, але для цього необхідно обов'язково отримати російське громадянство і російський паспорт ", - зазначила кореспондент телеканалу.