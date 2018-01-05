СБУ в Киеве нашла пророссийского экс-министра оккупированного Крыма

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Пятница, 5 января 2018, 12:30

СБУ обнаружила в Киеве бывшего министра здравоохранения т.н. "Республики Крым" Петра Михальчевского и проводит обыск в месте его проживания.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, сотрудники Службы безопасности установили факт пребывания в Киеве бывшего так называемого "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове.

В рамках уголовного производства по статьям 110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном помещении в столице проведен санкционированный обыск.

 

Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями. Следственные действия продолжаются.

По информации телеканала "Прямой", Михальчевского нашли по адресу: ул. Воскресенская 16б квартира 137, он скрывался в многоэтажке в Киеве.

Михальчевский получил свою должность в оккупационной администрации Крыма еще в марте 2014 года, после аннексии полуострова. Впрочем, "министром" он был всего несколько месяцев - в июне он подал в отставку.

"Что интересно: собственно, этого человека, Петра Михальчевского, называют одним из тех людей, кто придумал очень интересную схему, как же выманить у украинцев украинские паспорта. Он обещал, что все получат бесплатные медицинские полисы, но для этого необходимо обязательно получить российское гражданство и российский паспорт ", - отметила корреспондент телеканала.

Темы: Крым СБУ
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