Cущенка та інших політв’язнів обмінюватимуть поодинці – Фейгін

Журналіста Романа Сущенка та інших українських політв’язнів у Росії обмінюватимуть не за списком, а в індивідуальному порядку.

Про це заявив адвокат Марк Фейгін, передає "Радіо Свобода".

"Путін не мінятиме українських громадян (утримуваних у Росії) списком. Це більш цінний ресурс, ніж обмін полонених ЗСУ на бойовиків. Він (Путін) буде намагатися міняти їх по одному", – сказав Фейгін.

Крім того, адвокат розповів про стан здоров’я Сущенка.

"Відносно того, як він (Сущенко) себе почуває, то ніяких проблем у нього немає. А ось ситуація перед судом, ми завершуємо знайомитися зі справою, вона накручується дуже сильно. Обвинуваченню дуже важливо отримати докази, звісно формальні докази, що Сущенко співробітник українських спецслужб. Мені здається, що Шаройка чи ще когось вони будуть використовувати", – зазначив адвокат.

Він сподівається, що українські дипломати зможуть домовитися з Білоруссю, щоб Павла Шаройка, якого затримали у Білорусі, не доставляли до суду в Москві і він не свідчив проти Сущенка.

Як відомо, Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

Раніше Фейгін заявляв, що українського журналіста Павла Шаройка, якого білоруські спецслужби затримали і звинувачують у шпигунстві, можуть використовувати в РФ у справі проти журналіста Романа Сущенка.