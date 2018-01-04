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Фейгін: Шаройка могли взяти, щоб використовувати проти Сущенка

Четвер, 4 січня 2018, 07:32
Фейгін: Шаройка могли взяти, щоб використовувати проти Сущенка

Російський адвокат Марк Фейгін вважає, що українського журналіста Павла Шаройка, якого білоруські спецслужби затримали і звинувачують у шпигунстві, можуть використовувати в РФ у справі проти журналіста Романа Сущенка.

Про це Фейгін заявив в інтерв'ю виданню "Факти і коментарі".

Він нагадав, що КДБ Білорусі кілька місяців тому заарештували Шаройка в Мінську, і він вже дав свідчення, що він – кадровий співробітник ... українських спецслужб.

"ФСБ Росії потрібно, щоб Сущенко після обробки зізнався на камеру, що він теж не журналіст, а кадровий співробітник ГУР Міноборони України. Як Шаройко. Але в Москві чудово розуміють, що, якщо вони спробують натиснути на Сущенка, я мовчати не буду, а відразу вийду до міжнародних ЗМІ і все розповім. Тому мене треба виключити з процесу ", - заявив Фейгін.

"Я не виключаю, що Шаройка взяли спеціально для того, щоб він дав свідчення проти Сущенка, що той теж співробітник української військової розвідки. Почнуть крутити руки, скажуть: ти ж зізнався, що шпигун, давай тепер свідчення проти Сущенка. Сказав "А" - кажи "Б"", - вважає Фейгін.

Фейгін також повідомив, що у справі Сущенка "на Путіна зараз активно тиснуть і Ангела Меркель, і Еммануель Макрон, і Курт Волкер, і Петро Порошенко".

"Вони весь час наполягають: давайте відпустимо журналіста, давайте проявимо гуманізм ... Власне, мова йде про черговий політичний обмін і домовленості на найвищому рівні. Так було з Надією Савченко", - додав він.

Він також заявив, що тактика ФСБ не пускати до українців ні консулів, ні адвокатів.

"Часто в такі справи на стадії слідства не допускають навіть адвокатів і українських консулів, щоб про "українські" справи було якомога менше інформації. Ось прямо зараз в Лефортовому (спеціальне СІЗО ФСБ РФ в Москві - ред.) сидять два українських прикордонника. До них не пускають ані адвокатів, ані українського консула. Так вирішила ФСБ ", сказав він.

"Схожа ситуація і з українцем Олександром Шумковим, колишнім охоронцем Дмитра Яроша. Він сидить в Брянську, і ніхто до нього прорватися не може. Ні адвокат, ні консул. Теж рішення ФСБ", - сказав Фейгін.

Як відомо, 4 жовтня Державна прикордонна служба України заявила про зникнення двох прикордонників під час моніторингу кордону на Сумщині - Ігоря Дзюбака і Богдана Марцоня. Тепер вони перебувають у Москві, в СІЗО №2 "Лефортово".

Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сущенкополітв'язніРосіяБілорусь
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