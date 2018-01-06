ВПС США показали відео перехоплення російських винищувачів над Балтією

Місія НАТО, що бере участь в охороні повітряного простору Балтії, опублікувала відео двох перехоплень російських винищувачів Су-30.

Відео опубліковано на сайті американської армії Dvids.

"Перехоплення - це звичайне явище, і пілоти ВПС США регулярно проводять їх безпечним і професійним чином", - йдеться в публікації.

На відео на позначці 1 хв. 39 сек. показано перехоплення двох російських літаків Су-30 в міжнародному повітряному просторі близько Балтії, що відбулося 23 листопада 2017 року. Перехоплення було розпочато, оскільки російський літак не передавав відповідні коди, необхідні для контролю руху в повітрі, і не мав плану польоту.

З другої хвилини на відеозаписі можна побачити ще одне перехоплення російських винищувачів в міжнародному повітряному просторі близько Балтії, яке відбулося 13 грудня 2017 року. Перехоплення було розпочато з тих же причин, що і попереднє.

"Пілоти з 493-ї експедиційної винищувальної ескадрильї професійно виконали перехоплення і діяли в міжнародному повітряному просторі у відповідності з усіма відповідними міжнародними правилами польотів і стандартами безпеки", - йдеться в повідомленні.