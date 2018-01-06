Посол Ірану в ООН заявив, що протести в країні організовані з-за кордону

Посол Ірану в Організації Об'єднаних Націй заявив, що у його уряду є "тверді докази", що протести в країні "дуже чітко організовані з-за кордону".

Про це він заявив під час засідання Радбезу ООН скликаного за ініціативою США для обговорення масових протестів в Ірані, пише Reuters.

Іранський посол Голамалі Хошроу також заявив, що Сполучені Штати зловживають повноваженнями постійного члена Ради Безпеки, закликаючи до зустрічі для обговорення протестів.

"На жаль, незважаючи на стійкість деяких її членів, ця рада дозволила собі бути неправомірно змушеною нинішньою адміністрацією США провести нараду з питання, яке виходить за рамки її мандату", - сказав Хошроу.

У свою чергу, американський постпред при ООН Ніккі Гейлі закликала членів Ради Безпеки підтримати "заклик іранського народу" і заявила, що США стежитимуть за діями уряду Ірану.

"Якщо основоположні принципи нашої Організації хоч щось означають, ми не будемо потурати цьому злочину, а будемо вирішувати цю ситуацію. Ми попередили іранський режим, і будемо стежити за його діями", - цитує Гейлі Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, протести охопили Іран наприкінці минулого року. Спочатку вони були спрямовані проти економічної політики і зростання цін, потім учасники акцій почали висловлювати невдоволення урядом країни та духовним керівництвом.

Щонайменше 20 осіб загинули під час заворушень, у тому числі протестувальники і співробітник іранських сил безпеки.

Раніше також Велика Британія, Німеччина, Швеція, Ізраїль і Туреччина висловили занепокоєння через загибель людей і закликали іранську владу поважати людські права. Вашингтон наполіг на скликанні екстреного засідання Ради безпеки ООН через насильство в Ірані.

Натомість, свою підтримку офіційному Тегерану висловили Сирія та Росія.

Детальніше про передумови, можливі причини та наслідки читайте у експертній колонці "Газ, наркотики та обурення молоді: що стоїть за "початком революції" в Ірані".