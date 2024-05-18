Закон про мобілізацію: відповіді на найпоширеніші запитання

18 травня набув чинності Закон 3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (далі – Закон).

Відповідно до цього Закону передбачено дуже багато змін щодо військового обліку та мобілізації. Тому варто заздалегідь підготуватися до оновлених правил. Розглянемо кілька найпоширеніших питань.

Хто підлягає мобілізації

Особи, які перебувають на обліку військовозобов'язаних. Якщо вони мають досвід і проходили військову службу раніше – з 18 років. Якщо не мають попереднього досвіду та в деяких інших випадках – з 25 років. До 25-річного віку громадяни найчастіше є призовниками, тому мобілізації не підлягають. Раніше віковий ценз був вищим на два роки.

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Більшість вважає, що основною ознакою військовозобов'язаного є саме вік (понад 25 років). Проте це не завжди так. Усе залежить від того, на якому обліку перебуває особа: призовників чи військовозобов'язаних.

Законодавство визначає низку випадків, коли молодші за 25 років переходять на облік військовозобов'язаних (п. 2 ч. 1 ст. 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу"). Одним із винятків є якраз досвід військової служби або проходження альтернативної служби. З повним переліком можна ознайомитися за посиланням.

Хто не підлягає мобілізації

Особи, які були виключені з військового обліку (наприклад, за станом здоров'я), а також ті, хто має право на відстрочку від мобілізації (аспіранти, багатодітні батьки, особи, що є опікунами або в окремих випадках здійснюють догляд за особами, особи, що втратили когось з рідних внаслідок захисту України в АТО/ООС чи після повномасштабного вторгнення тощо).

Повний перелік підстав для відстрочки передбачено статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в редакції Закону 3633–IX.

Відповідно до змін, також право на відстрочку з 18 травня матимуть члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний) брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року).

Кому потрібно оновити дані в ТЦК після 18 травня

Громадянам-чоловікам, які мають спеціальні звання та проходять службу в Національній поліції України, Державному бюро розслідувань, Службі судової охорони, Бюро економічної безпеки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній кримінально-виконавчій службі України, Національному антикорупційному бюро України, органах прокуратури, центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, протягом 60 днів з моменту набрання чинності Законом мають стати на військовий облік військовозобов'язаних у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за своїм місцем проживання.

Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців протягом 30 днів з дати набрання чинності постановою Кабміну, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном мають стати на військовий облік громадян України.

Механізм постановки на облік або оновлення даних буде визначено урядом, тому наразі розуміння процедури ще немає

Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом мають уточнити адресу проживання, номери телефонів, адреси електронної пошти (за її наявності) та інші персональні дані. Це можна зробити кількома способами.

У разі перебування на території України – прибувши самостійно до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до центру надання адмінпослуг, або через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста (за наявності).

У разі перебування за кордоном – повідомивши на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку, або через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста (за наявності).

Звільнені зі служби громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають спеціальні звання, в тому числі у зв'язку з виходом на пенсію, з Міністерства внутрішніх справ України, Національного антикорупційного бюро України, Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, Служби судової охорони, органів прокуратури, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, Бюро економічної безпеки України протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом мають стати на військовий облік військовозобов'язаних у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за своїм місцем проживання.

Як оновити військові дані

У разі перебування на території України – прибувши самостійно до ТЦК та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до центру надання адміністративних послуг, або через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста (за наявності).

У разі перебування за кордоном – повідомивши на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку, або через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста (за наявності). Електронний кабінет реєструвати необов'язково, згідно зі змінами до законодавства, які набудуть чинності 18 травня, це є правом, а не обов'язком людини.

Кому не потрібно йти до військкомату для оновлення даних

Тим, хто не має статусу військовозобов'язаного. Це, наприклад, призовники, а також особи, виключені з військового обліку, приміром, за віком чи станом здоров'я.

Що буде з обмежено придатними по новому закону

Люди, які раніше мали такий статус, повинні протягом 9 місяців повторно пройти військово-лікарську комісію. Оскільки Закон набув чинності ще 4 травня цього року, такі особи матимуть час до 4 лютого 2025 року для оновлення даних про своє здоров'я відповідно до оновленого положення про військово-лікарську комісію.

Згідно з цим документом, обмежена придатність може бути замінена на тимчасову чи постійну непридатність із виключенням з військового обліку, або ж на придатність до певних різновидів військової служби (скажімо, в ТЦК та СП, закладах військової освіти, логістиці тощо).

Який зараз призовний вік в Україні

25 років відповідно до оновленого законодавства.

Кого можуть мобілізувати до 25 років

Законодавство визначає низку випадків, коли молодші за 25 років переходять на облік військовозобов'язаних (п. 2 ч. 1 ст. 37 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу"). Це стосується осіб, які:

звільнені з військової служби в запас; припинили альтернативну (невійськову) службу; звільнені зі служби поліцейські, особи начальницького та рядового складу МВС, ДБР, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України інших силових та правоохоронних органів; зняті з військового обліку ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України; звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування в запасі; звільнені від призову на строкову військову службу, якщо підстава для звільнення не є одночасно підставою для відстрочки від мобілізації, зокрема особи, яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

Яке покарання за ухилення від мобілізації, коли починають діяти великі штрафи?

Покарання може бути як за вчинення адміністративного правопорушення у сфері військового обліку, так і кримінальна відповідальність за безпосереднє ухилення від призову, якщо людина проігнорувала мобілізаційне розпорядження.

17 травня 2024 президент підписав прийнятий законопроєкт № 10379, який вносить зміни до КУпАП щодо удосконалення відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Відтепер, після набрання чинності Законом, за порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку в особливий період (ч. 3 ст. 210 КУпАП) на осіб накладатиметься штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн. Від імені територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення щодо таких порушень мають право керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (згідно зі ст. 235 КУпАП).

Також якщо особа має обов'язок стати на військовий облік, але не вчинить цього, вона нестиме відповідальність, передбачену Законом. Однак навіть виконання накладеної санкції (наприклад, сплата адмінштрафу) не звільнятиме особу від подальшого виконання обов'язку.

Який порядок вручення повістки під час мобілізації

Наразі змін у цій частині не передбачено. Повістка має бути вручена особисто. Місце вручення законом не регламентовано. Проте Закон передбачає і наявність нового документа – вимоги про виконання обов'язку, яка може бути надіслана також рекомендованим листом. Ігнорування цієї вимоги може призвести до обмеження в праві керування транспортним засобом (за рішенням суду).

Хто може вручати повістки

Новий закон вводить поняття оповіщення – доведення сигналів і повідомлень (директив, розпоряджень) до органів військового управління, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення про оголошення мобілізації, виклик громадян до ТЦК та соціальної підтримки, а також вручення (надсилання) повісток громадянам.

Обов'язки з оповіщення покладаються на органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, роботодавців. Як саме такі суб'єкти здійснюватимуть оповіщення, наразі невідомо, оскільки немає підзаконного акту, який би визначив чіткий механізм виконання нових обов'язків.

Звичайно, уповноважені працівники ТЦК та СП теж зберігають свій обов'язок вручення повісток. Окрім того, чинною є постанова Кабміну № 1487, яка передбачає обов'язок роботодавця інформувати працівника, якщо повістка надійшла за місцем роботи військовозобов'язаного.

Кому надається бронь від мобілізації

Бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють або проходять службу:

1) в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування на посадах:

державної служби категорії "А", голів обласних, районних, районних у місті (у разі створення) рад, сільських, селищних, міських голів – усі військовозобов'язані;

державної служби категорій "Б", "В", в органах місцевого самоврядування – не більше 50 відсотків кількості військовозобов'язаних;

2) в органах державної влади, інших державних органах, Національній поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, Бюро економічної безпеки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній кримінально-виконавчій службі України, Службі судової охорони, в судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, а також на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

3) на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

4) на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у тому числі кінцеві бенефіціарні власники таких підприємств, які не є їхніми працівниками. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими, встановлюються Кабміном.

Наразі чинною є постанова КМУ від 27 січня 2023 року № 76, яка визначає порядок бронювання. Проте можна припустити, що у зв'язку з масштабним оновленням законодавства цей Порядок також зазнає змін.

Хто має право на звільнення від мобілізації

Звільнення (відстрочку) від мобілізації матимуть ті, хто за станом здоров'я непридатний до служби або має інші підстави для відстрочки (здобуває вищу освіту наступного рівня, самостійно утримує дитину, є опікуном або усиновлювачем, має трьох або більше неповнолітніх дітей, має встановлену групу інвалідності тощо. Усі підстави для відстрочки визначені ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (наразі вже можемо говорити про редакцію цієї статті від 18 травня 2024).

Проте варто зазначити, що Закон оновлює також підстави для звільнення з військової служби, надаючи можливість звільнитися людям з інвалідністю, а також тим, хто перебував у полоні рф.

Які хвороби звільняють від мобілізації

Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ було оновлено у квітні 2024 року, коли був виключений статус обмежено придатних. Непридатність може бути тимчасова або постійна, або ж особу можуть визнати непридатною до окремих видів військової служби (такі особи є непридатними до служби в підрозділах спеціального призначення, на підводних човнах, надводних кораблях, у спецспорудах).

Загалом важливі не конкретні хвороби, а їхня тяжкість.

До тих, що є підставою виключення людини з військового обліку через непридатність, наприклад, належить активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій та (або) за наявності розпаду легеневої тканини, активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації; тяжкі форми хронічних вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів і систем; злоякісні новоутворення первинні (вторинні) за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування.

Загалом за кожною зі статей Розкладу хвороб непридатність (із виключенням з обліку або тимчасова) зазначається, як правило, в пункті а) та стосується доволі складних форм перебігу хвороб усіх органів та систем.

Як закон про мобілізацію вплине на тих, хто за кордоном

Такі особи мають обов'язок оновити військово-облікові дані. Якщо їх зняли з військового обліку через виїзд за межі України на строк понад 3 місяці, тоді протягом 30 днів з дати набрання чинності постановою Кабміну, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, вони мають стати на військовий облік. Тобто наразі чіткий строк виконання цього обов'язку ще невідомий.

Якщо вони перебувають за кордоном без зняття з обліку, мають протягом 60 днів оновити дані, повідомивши на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку, або через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста (за наявності). Щодо видачі повісток, то наразі законом такого механізму не передбачено.

Також варто зауважити, оскільки під час підготовки Закону до 2 читання проблема була дуже актуальною, чинні зміни не передбачають мобілізації осіб з інвалідністю (це стосується усіх груп інвалідності). Вони можуть служити лише за власним бажанням.

Отже, для належного виконання обов'язків у сфері військового обліку, необхідно ознайомитися із новими правилами, а якщо маєте підстави для відстрочки чи бронювання – мати всі документи, які це підтверджують.

Також не варто забувати про новий обов'язок військовозобов'язаних. У період проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського, а також представника ДПСУ в прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через держкордон України.

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