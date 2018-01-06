Тіллерсон: У відносинах з РФ наріжним каменем є Україна

І Росія, і США прагнуть до поліпшення відносин, але дії РФ по відношенню до України заважають цьому.

Про це заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон в інтерв'ю CNN.

"Це був важкий рік з Росією. Нам зрозуміло - і я ясно сказав, президент чітко заявив, що наші дві країни повинні мати більш продуктивні відносини", -сказав Тіллерсон.

За його словами відносини з РФ дуже напружені, хоча вони активно взаємодіяли протягом року.

"Ми повинні бути дуже відкритими, прямими і відвертими один з одним в тому, що ми обидва - я думаю, що міністр закордонних справ Лавров так само налаштований на це, щоб поліпшити ці відносини, як і я, це складні проблеми, і ми ясно дали зрозуміти, що наріжним каменем насправді є Україна", - відповів держсекретар США на питання про взаємини з російським колегою Сергієм Лавровим.

"Ми повинні домогтися прогресу в Україні. Сказавши це, ми знайшли галузі співробітництва в Сирії, які наблизили до поразки ІДІЛ в Сирії ", - розповів Тіллерсон.

"Тому ми намагаємося зосередитися на дійсно великих проблемах між нами, якими є Сирія, і ситуація там, ситуація в Україні і Східній Європі, а також стабілізація в Східній Європі і розуміння того, що турбує Росію. І у нас є дуже важливі переговори за Договором про СНО і договором про РСМД", - відзначив Тіллерсон подальші питання, що стосуються РФ.

Як відомо в США неодноразово заявляли, що санкції щодо РФ не будуть зняті до відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп схвалив нові санкції щодо Росії за порушення договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).