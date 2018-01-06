Порошенко задекларував проценти від свого банку: понад мільйон гривень

Президент Петро Порошенко задекларував дохід в сумі 1 млн 29 тис. 785 грн у вигляді відсотків від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку, кінцевим бенефіціаром якого є він сам.

Згідно з повідомленням про суттєві зміни у Єдиному державному реєстрі декларацій, Порошенко отримав відсотки за трьома вкладами в банку у сумі 616,309 тис. грн, 328,698 тис. грн і 84,778 тис. грн.

За підсумками січня-вересня 2017 року МІБ отримав 78,364 млн грн чистого прибутку, що у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2016 року, пише Інтерфакс-Україна.

За даними НБУ на 1 січня 2017 року, основним акціонером МІБ є Петро Порошенко, який сумарно володіє 60% акцій фінустанови.

Міноритарними співвласниками виступають бізнес-партнери Порошенко - перший заступник голови фракції партії "Блок Петра Порошенко" Ігор Кононенко (14,94%), перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський і глава ТОВ "Дніпропетровський дослідний завод "Енергоавтоматика", голова наглядової ради ПрАТ "Іста-Центр" Олег Зимін (обидва - по 9,9008%).

Також акціями банку володіють син президента України Олексій Порошенко (0,0061%), дружина Гладковського - Юлія Гладковська (0,000001%) і Катерина і Сергій Ворушиліни (2,5994% і 2,5984% відповідно).

Як відомо, 3 листопада 2017 Порошенко вже вносив до Єдиного реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни у доходах за поточний рік. Там також повідомлялося про отримання процентного доходу від вкладів у МІБ у сумі 1, 082 493 млн гривень.

За 2016 рік Порошенко декларував доходи у сумі 12 295 570 гривень.

У електронній декларації глави держави за 2015 рік містяться дані про права власності у понад 100 компаній в Україні, Росії, Польщі, Іспанії, на Кіпрі, в Угорщині, Литві і КНР, Британських Віргінських островах та у Нідерландах, зарплата у сумі 121 054 грн, проценти у сумі 12 375 404 та інвестиційні прибутки у сумі 49 665 361 грн.

Українська правда