У МОЗ запевняють, що епідемії гепатиту А в Україні немає

У Міністерстві охорони здоров'я України заявляють, що на території держави епідемії гепатиту А немає.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

"За 11 місяців 2017 року в Україні зареєстрували 29 спалахів вірусного гепатиту А, показники захворюваності не перевищили середніх багаторічних рівнів", - йдеться у заяві.

У МОЗ зазначають, що здебільшого спалахи були пов’язані з недотриманням заходів профілактики та порушенням протиепідемічного режиму на об’єктах, а також з недотриманням правил особистої гігієни самими хворими.

Коментуючи спалах гепатиту А у Миколаєві та області, де захворіли 47 людей, з них - 6 діти, у МОЗ зазначили: у більшості хворих форма перебігу захворювання середньої важкості, у двох людей, у тому числі в 1 дитини – форма перебігу важка.

"У стаціонарі залишаються 35 людей. Троє людей від госпіталізації відмовились. Епідеміологічне розслідування та лабораторні дослідження питної води тривають", - повідомили у МОЗ.