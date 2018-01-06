Трамп попросив $18 мільярдів на "стіну" з Мексикою

Адміністрація президента США Дональда Трампа запросила у конгресу 18 мільярдів доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Про це пише The Washington Post з посиланням на документ, який був направлений Службою митного і прикордонного контролю Міністерства внутрішньої безпеки США.

Зазначається, що кошти у такій сумі планується виділити протягом наступних 10 років.

Кошти планується направити на 316 миль (приблизно 508 км) нової огорожі і зміцнення ще 407 миль (близько 655 км), де вже існують загородження.

"Коли роботи буде завершено, до 2027 року на більш ніж половині кордону з Мексикою довжиною 2000 миль буде стіна або інша перешкода", - зазначається у повідомленні.

Крім зазначеної суми для додаткового персоналу і навчання, за підрахунками Адміністрації, буде потрібно $8 мільярдів, ще 5 млрд - на нові прикордонні технології, не менше 1 млрд - для будівництва додаткових під'їзних доріг.

За даними попередніх підрахунків, загальні витрати на "стіну" перевищать 33 мільярди доларів протягом наступного десятиліття.

Оприлюднений документ став першим публічним попередніми підрахунком витрат США на будівництво стіни, про яку Трамп заявляв ще під час передвиборної кампанії.

Після інавгурації Трамп заявив, що для початку будівництва будуть використовуватися кошти американських платників податків, а згодом Мексика сама все відшкодує.

На початку 2017 року у документі міністерства внутрішньої безпеки США зазначалося, що стіна буде коштувати $ 21 млрд, а її будівництво займе 3,5 роки.

"Орієнтовна вартість будівництва набагато вище за цифру в $ 12 млрд, яку під час передвиборної кампанії називав Трамп і $ 15 млрд, яку називали лідери респуліканцев Пол Райан і Мітч Макконелл", - зазначав Reuters.

Українська правда