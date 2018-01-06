Світоліна виграла турнір WTA в Брісбені з призовим фондом в $1 мільйон

Українка Еліна Світоліна виграла турнір серії WTA в австралійському Брісбені з призовим фондом в 1 мільйон доларів.

У фіналі змагань Світоліна у двох сетах за годину і 5 хвилин здолала білоруску Алєксандру Соснович, з якою раніше не зустрічалася на кортах. Перший сет українка виграла з рахунком 6:2, а в другому розгромила свою суперницю 6:1.

За виграш турніру у Брісбені Світоліна отримає 190 тисяч доларів призових та 470 очок в рейтинг WTA.

З перемогою українську тенісистку привітав президент Петро Порошенко.

"Чудовий початок сезону для Еліни Світоліної, блискуча та дуже впевнена перемога на турнірі у Брісбені. Пишаємось та бажаємо нових перемог у новому 2018-му році", - зазначив він.

Чудовий початок сезону для @ElinaSvitolina. Блискуча та дуже впевнена перемога на турнірі в Брісбені.



Пишаємось та бажаємо нових перемог у новому 2018-му році pic.twitter.com/zQBhRQOGd9 — Петро Порошенко (@poroshenko) January 6, 2018

Турнір в Брісбені став першим із серії WTA у 2018 році.

У півфіналі турніру Світоліна у двох сетах з рахунком 7:5, 7:5 перемогла третю ракеткку світу словачку Кароліну Плішкову.

Микола Аврамчук, УП