На Одещині "зламали" сайт управління юстиції

Головне територіальне управління юстиції в Одеській області заявило про тимчасове відключення веб-сайту через "злам".

Про це йдеться у повідомленні облуправління юстиції від 6 січня.

"Повідомляємо про тимчасове відключення веб-сайту у зв’язку з встановленням обставин, що могли спричинити технічні збої у його роботі", - зазначено у повідомленні.

"На теперішній час за підтримки працівників управління СБУ та Причорноморського управління кіберполіції ведеться робота зі встановлення причин даного інциденту. Найближчим часом роботу веб-сайту буде відновлено", - зазначили в управлінні юстиції.