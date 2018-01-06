Чубаров: Повернемо Крим завдяки любові до культури, мови і традицій

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Субота, 6 січня 2018, 22:00

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров привітав усіх, хто святкує 7 січня Різдво та висловив упевненість у тому, що Крим буде звільнено від російських окупантів.

Про це йдеться у зверненні, яке Чубаров оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Успадкована нами віра предків, любов кожного з нас до своєї землі, культури, мови і традицій є важливішими факторами збереження і зміцнення незалежної української держави", - зазначив глава Меджлісу. 

"Завдяки цим якостям ми обов'язково звільнимо Крим від російських окупантів і відновимо територіальну цілісність України", - додав Чубаров.

Теми: Крим анексія Чубаров Меджліс кримські татари
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