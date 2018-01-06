Протести в Ірані: Затримано 90 студентів, доля 10 невідома

В Ірані з початку акцій протесту затримано щонайменше 90 студентів, доля 10 досі невідома.

Про це повідомив член Парламентської комісії з освіти та досліджень Ірану Махмуд Садикі, пише "Anadolu" з посиланням на місцеве видання ILNA.

"За інформацією Міносвіти Ірану, більшість затриманих учнів не пов'язані з демонстраціями. Майже усі вони затримані в районах, де не відбувалося демонстрацій, або у себе вдома", - повідомив Садикі.

Депутат зазначив, що 58 осіб з числа затриманих навчаються в університетах Тегерана.

Як відомо, акції протесту в Ірані почалися 28 грудня, коли мешканці Мешхеда вийшла на вулиці на знак протесту проти безробіття, корупції і високих цін.

Незабаром протести переросли в антиурядові маніфестації, що охопили зокрема Тегеран, Керманшах, Сенендеч, Зенджан, Шираз, Кум, Ахваз, Захедан, Ерак, Хуррем Абад.

Повідомлялося про загибель щонайменше 24 осіб та про понад тисячу затриманих.

Голова тегеранського революційного суду Ходжатолеслам Казанфарабаді заявив, що заарештованих учасників протестів в Ірані можуть звинуватити у "неприязні до Бога", за що їх можуть засудити до страти.

У США, Саудівській Аравії та Ізраїлі заявили про підтримку антиурядових акцій в Ірані.

У свою чергу Сирія та Росія висловили свою підтримку офіційному Тегерану.

Детальніше про передумови, можливі причини та наслідки читайте у експертній колонці "Газ, наркотики та обурення молоді: що стоїть за "початком революції" в Ірані".