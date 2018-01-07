У Генштабі розповіли про стан пораненого українського військового

2488 переглядів
Неділя, 7 січня 2018, 15:07

Український військовий, який минулої доби зазнав поранення внаслідок обстрілу неподалік Станиці Луганської, перебуває у задовільному стані.

Про це повідомив речник Міністерства оборони полковник Максим Праута, передає "Український кризовий медіа-центр".

"Внаслідок ворожого обстрілу у районі Станиці Луганської отримав вогнепальне поранення один український військовослужбовець. Військові медики оцінюють стан його здоров’я як задовільний", - зазначив Праута.

 

Як повідомлялося, 6 січня бойовики 3 рази порушили перемир'я - 1 військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення.

Українська правда

Теми: АТО Донбас
powered by lun.ua
По темі
СЦКК: Бойовики використовують перемир’я для облаштування нових позицій 7 січня 2018, 10:35
Бойовики блокують пересування спостерігачів ОБСЄ – СЦКК 7 січня 2018, 07:36
Доба в АТО: 3 обстріли, 1 боєць ЗСУ травмований 7 січня 2018, 06:47
Усі новини
Головні новини
АТО: На Різдво вперше у новому році без обстрілів
Курченко продав Онищенку і Фуксу права на "гроші Януковича" - розслідування
Минулого року Порошенко вп’ятеро частіше забирав громадянство, ніж давав
Теракт у Швеції – двоє поранених внаслідок вибуху
Усі новини

Троє киян - про те, як і на чому вони економлять в місті

Підсумки року

15 найкращих українських музичних альбомів

Покритки, потерчата, зурочення – чого боялися наші предки