У соцмережах триває кампанія протесту руйнуванню Ханського палацу

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Неділя, 7 січня 2018, 21:02

У соціальних мережах відбувається кампанія протесту проти руйнування Ханського палацу в окупованому Криму.

Про це повідомляють "Крим.Реалії".

"Кримські активісти просять користувачів соціальних мереж залишити скаргу на роботу російських реставраторів на сторінці Ханського палацу в Facebook. Їхня головна вимога: жодних "реставраційних" робіт до приїзду в Бахчисарай експертів з ЮНЕСКО", - зазначає видання.

Наприклад, Лераре Хайбулаєва обурюється непрофесійністю проведення реставрації.

"Вкрай обурена абсолютно непрофесійною реставрацією Ханського палацу. Це не реставрація, а пряме знищення спадщини не тільки кримських татар, а й світової спільноти! Ганьба Вам, які допустили це!", - наголошує вона у Facebook.

Майя Руденко також обурена ходом реставраційних робіт.

"Обурена знищенням Бахчисарайського заповідника, яке йде під виглядом так званих ремонтів і реставрацій! По суті, це знищення культурно-історичної спадщини!"- пише вона в Facebook.

Як відомо, у анексованому Росією Криму проводять роботи у Ханському палаці в Бахчисараї, які руйнують історичну пам'ятку.

Мінкультури України висловило рішучий протест незаконним роботам на території Бахчисарайського заповідника.

Ханський палац у Бахчисараї є найвідомішим музеєм, який пов'язаний з історією кримських татар, був літньою резиденцією кримських ханів Гіреїв. До складу комплекса входять палац, гаремний корпус, ханський цвинтар та мечеть.

Теми: Крим Росія анексія
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