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У Бахчисараї окупанти "реконструюють" Ханський палац: пошкодили розпис, на мечеті тріщини

Неділя, 29 жовтня 2017, 18:58

У анексованому Росією Криму проводять роботи у Ханському палаці в Бахчисараї, які руйнують історичну пам'ятку.

Про це у своєму Facebook повідомив журналіст Осман Пашаєв. 

За його словами, роботи ведуться під приводом підготовки до 100-річчя музею, через що палац було закрито на 4 доби.

"Фотографувати не можна, усюди стоїть охорона, як на зоні. З Біюк Хан Джами (Велика Ханська мечеть у палаці, одна з найбільших у Криму) зняли усю черепицю, її скинули та планують вивезти на Чуфут-Кале, також зняли старовинні дубові балки, начебто їх поїв жук. Поки знімали балки автокраном, пошкодили на фасаді розпис XVIII ст.", - зазначає Пашаєв. 

Фасад мечеті з боку вулиці помили "Karcher'ом", від чого з'явилися тріщини, а біля входу у воріт штукатурка обвалилася до основи, видно кам'яну кладку.

"Цю диру терміново заліпили цементом та нанесли на увесь фасад сучасну фарбу і зашпаклювали", - повідомив Пашаєв. 

Також "Karcher'ом" помили Олександрівський фонтан, від нього також відвалилися шматки, "їх замазали та фарбують сучасною фарбою у білий колір".

"Весь розпис на фасадах розмальовують прості робітники, про реставраторів навіть не йдеться. На місці стіни, яка обвалилася у Персидському саду, заливають бетон. За проектом "реконструкції" навколо частини палацу зводять металоконструкцію з дахом, під яким потім будуть перекладати дах приміщень зали Дивану, Золотого кабінету та інших приміщень", - зазначив він. 

 
 
 
 
усі Фото - Осман Пашаєв

Як відомо, Ханський палац у Бахчисараї є найвідомішим музеєм, який пов'язаний з історією кримських татар, був літньою резиденцією кримських ханів Гіреїв. До складу комплекса входять палац, гаремний корпус, ханський цвинтар та мечеть.

На початку жовтня незаконно обраний до Держдуми від Криму депутат Руслан Бальбек заявив російським ЗМІ, що за часів України "Ханський палац" у Бахчисараї "використовували як об'єкт збагачення", начебто на території палацу проводилися розкопки і було завдано шкоди "золотій кімнаті" у палаці та Великій ханській мечеті. 

Тепер, за його словами, у палаці триває реконструкція. Перший етап протиаварійних робіт на об'єкті планується завершити у грудні, на що виділено 148 млн рублів. На капітальний ремонт головного корпусу необхідно понад 1,6 млрд рублів. 

Українська правда 

Теми: КримРосіяанексіякримські татари
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