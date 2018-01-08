ЦРУ: Росія намагається підірвати вибори у США в 2018 році

Росія та інші намагаються підірвати вибори у Сполучених Штатах Америки, наступні великі вибори відбудуться в листопаді, коли республіканці постараються зберегти контроль над Конгресом.

Про це розповів Глава Центрального розвідувального управління Майк Помпео в ефірі телеканалу CBS, передає Reuters.

Американські спецслужби прийшли до висновку, що Росія втрутилася в президентські вибори в 2016 році, намагаючись допомогти президенту Дональду Трампу перемогти, частково, зламавши та опублікувавши електронні листи, які дискредитують кандидата в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон, а також розповсюдженням пропаганди в соціальних мережах.

Директор ЦРУ Майк Помпео сказав CBS, що російське втручання почалося давно і триває. На питання, чи намагається Москва в даний час підірвати вибори в США, Помпео відповів: "Так, сер, протягом десятиліть".

"Так, мене продовжують турбувати не тільки російські спроби, але і інші", - сказав Помпео, не уточнюючи подробиць. "У нас багато ворогів, які хочуть підірвати західну демократію".

При цьому Помпео заявив, що ЦРУ грає важливу роль як частина команди національної безпеки для забезпечення демократичності та безпеки виборів в США.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб зробити це. Тому ми будемо працювати проти росіян або будь-кого ще, хто загрожує цьому самому результату", - сказав він.

Москва заперечує будь-яке втручання у вибори в США в 2016 році.

Спеціальний радник ФБР Роберт Моллер розслідує російські спроби вплинути на результат виборів. Двоє соратників президента США Дональда Трампа - колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн і помічник кампанії Джордж Пападопулос, визнали себе винними в тому, що брехали агентам ФБР в ході розслідування.

Трамп також заперечує змову з Росією.