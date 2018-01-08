"Золотий глобус": На підтримку руху проти сексуального насильства зірки прийшли в чорному

710 переглядів
Понеділок, 8 січня 2018, 06:49
 
NBC

Зірки Голлівуду і телебачення вийшли на червону доріжку церемонії "Золотий глобус" у одязі чорного кольору в знак солідарності з рухом по боротьбі з сексуальними домаганнями на робочому місці.

Про це пише Reuters.

Серед номінантів церемонії, в чорних нарядах з'явилися Джессіка Частейн, Лора Дерн, Наталі Портман, Анжеліна Джолі і багато інших.

"Ми тут на підтримку руху Time's Up....Ми солідарні проти будь-якого зловживання владою", - сказала Частейн, номінована за роль у фільмі "Гра Моллі".

"Мова йде про людей, які безмовні, і мова йде про розширення прав і можливостей", - додала Октавія Спенсер, яка була номінована на премію за роль в стрічці "Форма води".

Протягом тижня, що передував церемонії нагородження, понад 300 представників Голлівуду, включаючи акторів, режисерів і письменників, запустили кампанію Time's Up для протистояння проблемам, пов'язаним з сексуальними домаганнями робочому місці.

"Це приголомшлива можливість зустрітися з другом, активістом, з кимось, хто може об'єднати наші голоси, тому що ми були розділені так довго ... і наскільки голосніше і міцніше наші голоси можуть бути, коли ми збираємося разом, - сказала Портман.

Дерн прийшла на церемонію в чорній сукні без бретельок в супроводі Моніки Рамірес, співзасновницею і президентом Національної спілки жінок фермерів (Alianza Nacional De Campesinas), яка представляє понад 700 тисяч жінок, що працюють у сільськогосподарській промисловості.

"Прийшов час для нас змінити ситуацію - сказала Дерн.

Як відомо, в Голлівуді стартувала 75 урочиста церемонія вручення кінопремії Голлівудської асоціації іноземної преси "Золотий глобус".

Премія вручається у 25 номінаціях, причому 14 визначає кращих у сфері кіно, решта 11 – на телевізійному екрані.

Традиційно премія "Золотий глобус" присуджується з 1944 року за результатами голосувань акредитованих при Голлівуді іноземних журналістів.

Теми: кіно США
powered by lun.ua
По темі
6 фільмів січня: Сталін, Черчилль і "Найбільший шоумен Землі" 7 січня 2018, 15:50
Держкіно дасть 17,6 млн на фільм Зеленського 26 грудня 2017, 23:23
Що дочитати, послухати і передивитися до кінця 2017-го. Підсумки року в культурі 22 грудня 2017, 08:35
Усі новини
Головні новини
АТО: На Різдво бойовики усе ж таки застосували міномети, є втрати
Стало відомо, коли поховають Ноздровську
Росія втручається в президентські вибори в Мексиці: Макмастер
Іран заборонив викладати англійську мову в початковій школі
Усі новини
Підсумки року

10 концепт-сторів і магазинів українських брендів, які відкрилися 2017-го

їжа

6 київських закладів, що відкрилися в грудні

гастро-тур

12 кращих закладів, які відкрилися у 2017-му