У Чехії розслідують участь своїх громадян у боях на Донбасі на боці бойовиків

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Вівторок, 9 січня 2018, 00:02

Чеські правоохоронці розслідують понад 10 випадків участі чеських громадян в боях на території України на боці проросійських бойовиків.

Про це йдеться у розслідуванні видання Respekt.

Зазначається, що сили безпеки Чехії розслідують понад 10 випадків найманства на Донбасі, одному чоловікові висунули обвинувачення, ще двоє загинули на сході України.

Також ведеться розслідування 2 випадків участі чеських громадян у війні в Сирії на боці джихадистів.

Чеські спецслужби вважають, що повернення найманців до Чехії може становити значний ризик для безпеки. 

Як повідомлялось, у червні 2017 року чеські судові органи вперше почали розгляд справи за обвинуваченням на адресу чеського громадянина в участі в боях на території України на боці проросійських бойовиків.

Теми: АТО Донбас Чехія
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