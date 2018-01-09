Зі США можуть депортувати 200 тисяч сальвадорців

У Білому домі вирішили депортувати зі США близько 200 тисяч громадян Сальвадору, які перебували там за програмою статусу тимчасово захищених осіб

Про це повідомляє ВВС.

8 січня адміністрація Трампа розпорядилася зняти з громадян Сальвадора статус тимчасово захищених осіб, який їм надали у 2001 році після серії землетрусів.

До 9 вересня 2019 року громадяни цієї країни зобов'язані покинути територію США або знайти законний шлях залишитися, в іншому випадку вони будуть примусово депортовані.

Прихильники такого рішення у Білому домі вважають, що умови в Сальвадорі стали прийнятними для повернення людей, і нагадують, що програма приймалася в якості тимчасового заходу.

Також в адміністрації Трампа підкреслюють, що багато тих сальвадорців, які їдуть в США, є членами організованого злочинного угруповання MS-13.

Раніше Білий дім скасував дію схожих програм для громадян Гаїті, Судану і Нікарагуа.