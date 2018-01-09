Зі США можуть депортувати 200 тисяч сальвадорців

1839 переглядів
Вівторок, 9 січня 2018, 06:15

У Білому домі вирішили депортувати зі США близько 200 тисяч громадян Сальвадору, які перебували там за програмою статусу тимчасово захищених осіб

Про це повідомляє ВВС.

8 січня адміністрація Трампа розпорядилася зняти з громадян Сальвадора статус тимчасово захищених осіб, який їм надали у 2001 році після серії землетрусів.

До 9 вересня 2019 року громадяни цієї країни зобов'язані покинути територію США або знайти законний шлях залишитися, в іншому випадку вони будуть примусово депортовані.

Прихильники такого рішення у Білому домі вважають, що умови в Сальвадорі стали прийнятними для повернення людей, і нагадують, що програма приймалася в якості тимчасового заходу.

Також в адміністрації Трампа підкреслюють, що багато тих сальвадорців, які їдуть в США, є членами організованого злочинного угруповання MS-13.

Раніше Білий дім скасував дію схожих програм для громадян Гаїті, Судану і Нікарагуа.

Теми: США
powered by lun.ua
По темі
Білий дім відмовився коментувати інформацію про допит Трампа у "справі РФ" 9 січня 2018, 05:25
У Білому домі заявили про намір Трампа балотуватися у президенти у 2020 році 9 січня 2018, 03:08
Адвокати Трампа розглядають можливість його допиту спецпрокурором по "справі РФ" 9 січня 2018, 01:05
Усі новини
Головні новини
Хроніка 9 січня. "Юлина тисяча" та газ лише з Росії
Доба в АТО: 6 обстрілів, 3 поранених
Полк "Азов" уже має американську зброю – у США пообіцяли оприлюднити докази
Адвокати і родичі Ноздровської мають сумніви, що затриманий - її реальний убивця
Усі новини
флешмоб

Money Challenge. Як заощадити більше 1600 євро за 2018-й рік

психологія

Продане щастя. Як маркетологи маніпулюють бажаннями людей

Музика

Зірка британського талант-шоу зняв кліп у Києві