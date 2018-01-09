АТО: З початку "різдвяного перемир'я" ЗСУ вперше відкрили вогонь

За минулу добу в зону проведення АТО було поранено трьох військовослужбовців Збройних сил, бойовики застосовували заборонене озброєння.

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Загарбник, як і раніше, продовжував ігнорувати встановлений режим припинення вогню, збільшивши порівняно із попередньою добою кількість та інтенсивність збройних провокацій", - сказав він.

За словами речника, бойовики обстрілювали позицій ЗСУ, зокрема, із мінометів, заборонених Мінськими домовленостями, озброєння БПМ та гранатометів.

Мотузяник додав, що оскільки "дії окупантів загрожували життю і здоров’ю військовослужбовців Збройних Сил України", вони були змушені вперше від початку новорічно-різдвяного перемир’я "адекватно на них відповідати".

Він додав, що не загинув жоден військовослужбовец, проте неподалік Світлодарська та Новотроїцького зазнали поранень троє українських воїнів. Один із них перебуває у важкому стані.

Загалом минулої доби уздовж усієї лінії зіткнення противник провів 6 прицільних обстрілів позицій ЗСУ.

Зокрема, на Луганському напрямку вперше за останні декілька днів відбувся доволі тривалий ворожий обстріл.

"Понад чотири години незаконні збройні формування здійснювали вогневий влив на наших воїнів, які утримують позиції на Світлодарській дузі", - сказав представник МІноборони.

"За цей час на околицях Луганського проросійські сили випустили 47 мін калібру 120-мм по оборонних укріпленнях підрозділів Збройних Сил України. В районі Світлодарська бойовики вели інтенсивні обстріли із великокаліберних кулеметів та гранатометів", - додав він.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні сили серед дня двічі влаштовували обстріли із піхотного озброєння оборонних укріплень українських військ на підступах до Новотроїцького.

"Зокрема, противник тут прицільно використовував снайперський вогонь. Ці ворожі провокації тривали, із деяким періодом затишшя, понад 2 години", - повідомив Мотузяник.

Він зазначив, що вдень "російські найманці" застосовували по оборонцях Павлополя важкі 120-мм міномети, випустивши по українським захисникам 6 снарядів, а пізніше активізувався неподалік Талаківки, де вів вогонь із озброєння БПМ, гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Як відомо, Тристороння контактна група у Мінську домовилась про так зване "різдвяне перемир'я" і припинити вогонь з півночі 23 грудня.