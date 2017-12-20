У Мінську погодили "новорічне перемир'я"

Тристороння контактна група у Мінську підтвердила необхідність провести обмін заручників до новорічних свят і припинити вогонь з півночі 23 грудня.

Про це повідомила у Facebook 20 грудня речник представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"ТКГ за участі представників ОРДЛО, підкреслює необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з прийдешніми різдвяними і новорічними святами та, користуючись раніше досягнутими домовленостями і зобов'язаннями сторін, зокрема, підтверджує їхню відданість дотриманню всеохоплюючого, сталого та безстрокового режиму припинення вогню, починаючи з опівночі 23 грудня 2017 року за київським часом", – пише Оліфер.

"Крім того, висловлено спільну відданість повному виконанню Мінських домовленостей" - зазначає вона.

Українська сторона також висловила обурення одностороннім рішенням РФ щодо виведення своїх представників зі складу СЦКК.

"Вважаємо цей крок порушенням зобов'язань РФ, які та взяла на себе в рамках Нормандського формату та Мінського процесу", – наголошують українці.

За словами Оліфер, це рішення значно збільшує ризики ескалації конфлікту та становить загрозу безпеці СММ ОБСЄ на території ОРДЛО.

Наслідком таких дій РФ стало зокрема загострення безпекової ситуації.

"Режим сталої тиші відсутній, з боку НЗФ ОРДЛО є тривожна тенденція до відновлення обстрілів населених пунктів. Лише 19 грудня 2017 року по н.п. Зайцево було випущено 20 реактивних снарядів РСЗВ БМ-21 "Град", а 18 грудня 2017 року по Новолуганському - 40 реактивних снарядів РСЗВ БМ-21 "Град", – наголошує українська сторона.

Як відомо, 14 грудня спостерігачам місії ОБСЄ передали лист від Міноборони РФ з повідомленням про те, що Росія збирається відкликати з території України офіцерів своїх Збройних сил з СЦКК.

19 грудня російські офіцери зі складу СЦКК повернулися до Росії.

Лунали припущення, що це свідчить про намір Росії поглибити збройний конфлікт. Зокрема, загострення на Донбасі не виключав спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив журналістам: "Ми не можемо виключати, що вони виводять своїх офіцерів для того, щоб почати активізацію не просто військових провокацій, а вже військових дій".