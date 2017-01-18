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Среда, 18 января 2017, 09:00

Виконавчий директор ЦПК Дар'я Каленюк справляє враження надзвичайно спокійної людини. На момент нашої зустрічі в Дар'ї щойно закінчилася робоча нарада, а попереду була зустріч з співробітниками канадського посольства.

Однак напруженою вона не здається.

Діяльність керівника Центру протидії корупції потребує неабияких душевних сил та внутрішнього стержню.

За останні роки активістам організації вдалося розірвати державні контракти з корупційною складовою на суми, що складають вже мільярди гривень, пролобіювати створення Національного антикорупційного бюро і ряд антикорупційних законів, а також – заблокувати ряд зарубіжних рахунків топ-чиновників, що мають стосунок до "Сім'ї" Януковича.

29-річна Дар'я Каленюк почала воювати з корупційною махіною ще за часів Януковича.

Отримавши правову освіту в Харкові, вона встигла також закінчити магістратуру в США. А ще – відмовитись від можливості стажування в американській юридичній компанії. У вирішальний момент Каленюк прийняла рішення повернутися до громадської роботи і заглибитися в антикорупційну діяльність в Україні.

 

"Запідозрити" в Каленюк майбутнього фахівця з повернення активів можна було ще у школі.

Ученицю 5-го класу житомирської гуманітарної гімназії №23 Дар'ю колись дуже зацікавила розповідь вчительки про багатства гетьмана Полуботка, які начебто знаходяться в Британії, і які теоретично можна було б повернути в Україну – якщо гарно вчитися і стати юристом.

Ідея припала до душі. Втім, у сфері інтересів Дар'ї-школярки тоді знаходилася безліч речей: "Мені подобалася історія, зарубіжна література, а також фізика: порівняно з законами природи видно недолугість та недосконалість законів людських, юридичних.

Загалом, я вчилася, як дурна – потрібно було, напевно-таки менше вчитися й не витрачати багато часу на предмети, від яких згодом було мало користі".

 

До моменту закінчення школи Дар'я остаточно вирішила пов'язати своє життя з юридичною професією. Документи подала одразу до декількох вузів. В Києво-Могилянські академії вона програла конкурс на бюджет, в Харківській же юридичній академії пройшла на безкоштовне навчання.

Ще у студентські роки Дар'ю зацікавила робота у громадських організаціях.

Одного разу по допомогу до неї звернувся голова всеукраїнської ФРІ Віталій Шабунін, разом з яким Дар'я пізніше і заснувала Центр протидії корупції:

"Віталій запросив мене допомогти йому з розбудовою департаменту комунікацій та нових медіа у Всеукраїнський організації "Фундація Регіональних Ініціатив". Хоча я була юристом, і мене більше цікавили інші напрямки, але погодилась, оскільки на той час це необхідно було робити", – розповідає вона.

 

ФРІ робили багато проектів різної спрямованості у Харкові. Однак їхня діяльність весь час впиралася в корупційну складову будь-якої проблеми:

"Якоїсь миті я відчула себе білкою в колесі, одночасно займаючись питаннями і дітей в інтернаті, і рятуванням кінотеатру, і євроінтеграцією Сходу. І зрозуміла, що головна причина того, що всі ці речі робляться не автоматично, і не тими людьми, які зобов'язані цим займатися – це корупція".

Так в Дар'ї виникло бажання сфокусуватися саме на цій тематиці.

Американська мрія

У 2010 році Каленюк виграла грант на навчання в магістратурі Школи права Чикаго, здійснивши, таким чином, ще одну свою дитячу мрію:

"Ще в школі, у 8-9 класах у нас проводився відбір на навчання в США за програмою FLEX. У мене з'явилося величезне бажання взяти участь в цій програмі. Два роки поспіль я проходила обидва тури відбору, але чомусь на стадії інтерв'ю мені відмовляли. Я так собі вирішила, що напевно, американці подумали, що я мало займаюся позашкільною діяльністю та активністю.

Відтоді я собі пообіцяла, що рано чи пізно все ж таки поїду на навчання в США. Та й моя волонтерська громадська діяльність з того часу зросла в рази, згодом перетворившись на професію".

Вивчаючи в США фінансове право, Дар'я обрала собі дослідження про те, як можна використовувати міжнародні юридичні інструменти для боротьби з корупцією в країнах, що розвиваються – таких як Україна.

Перебування в Америці багато дало. Каленюк зокрема зрозуміла різницю українського та американського менталітетів.

"Американці звикли робити все якісно. Не знаю, чи це ознака всіх американців, бо я бачила Америку академічну, університетську. Але навіть їхня система освіти побудована на тому, щоб робити все якісно і вкладатися в те, що ти робиш. У дослідження, яке ти пишеш. На семінар, на який ти приходиш, ти маєш прийти підготовленим. І якщо ти пишеш дослідження, то це мають бути твої думки, а не якийсь копіпаст.

Нам цього не вистачає. У першу чергу – в системі освіти. Але я також думаю, що в дискурсі про політику і про зміни нам теж не вистачає певної якості".

У певний момент перед Каленюк постав вибір: стажуватися в юридичній фірмі в Чикаго – чи у Вашингтоні в Transparency International, міжнародній громадській організації щодо боротьби з корупцією та дослідженню питань корупції у світі.

 

"Я радилась з різними людьми, і мій професор запитав мене: "Ну, а реально – що ти хочеш? І куди ти більше тяжієш?" Я більше тяжіла все ж до громадської роботи, до розуміння того, як приймаються рішення на національному, на міждержавному рівні. І він сказав: "Тоді тобі треба в Transparency".

І я зрозуміла, що в приватну практику я завжди зможу повернутися, а спочатку треба спробувати зробити те, до чого тяжіє душа і чим раніше займалася", – розповідає Дар'я.

Ще під час навчання у Каленюк з'явилися ідеї щодо того, які прикладні інструменти можна застосовувати в Україні.

"Я написала кільком своїм знайомим в Україні, спитала, що в країні відбувається, бо якщо виїжджаєш з України навіть на кілька місяців, то певним чином втрачаєш відчуття реальності. Спитала, що вони роблять, які є проекти – і розповіла про свої ідеї. Суть їх полягала в блокуванні підозрілих корупційних транзакцій фінансовими установами Заходу, використовуючи міжнародно-правові інструменти протидії відмиванню грошей ФАТФ. (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, від англ. Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF – ред.).

Власне, я якраз і розробляла цю тему як свою магістерську роботу в Чикаго. Згодом ці ідеї лягли в основу кампанії yanukovich.info (блокування західних активів Януковичів) та бази даних публічних діячів – pep.org.ua (база вже діє і покликана блокувати банківські підозрілі операції високопосадовців). Віталік (Шабунін – ред.) відповів, що це прикольні речі, і це реально потрібно робити".

Для втілення планів необхідно було створити організацію.

 Але після повернення в Україну  Каленюк деякий час працювала у відомій міжнародній організації Pact, що опікується питаннями реформ у країнах світу. У вільний же від роботи час Каленюк з Шабуніним займалися плануванням роботи майбутньої організації, виписували пріоритети.

Десь з рік ця організація була для них своєрідним хобі. Однак згодом з'явилася можливість фінансувати постійну роботу Центру протидії корупції.

 

Євромайдан: перевірка на міцність

З початком Євромайдану ЦПК опинився в переліку громадських організацій, які потрапили "під приціл" діючої на той момент влади.

"Відкритих погроз не було. Але був найстрашніший момент, коли в лютому 2014 року нам довелося дуже оперативно евакуювати офіс і виїхати з країни", – згадує Дар'я.

На той час команда розробляла, зокрема, так звані "профілі" закордонного майна Януковича та його соратників.

Це було необхідно для того, щоб сприяти міжнародному арешту цих активів. "Профілями" займалися в офісі на Інститутській.

 

У той же час, декілька ЦПК-шників були активістами Автомайдану. Тож коли їх почали переслідувати, а офіс ідентифікували, стало ясно, що потрібно терміново евакуюватися.

Частина команди ЦПК переселилася на Майдан. Дар'я ж з іще двома колегами терміново виїхали за кордон. Там вони продовжили працювати над "профілями".

"Уночі ми дізналися, що про наш офіс уже знають, того ж дня ми отримали візу, вночі з моїм чоловіком і з дитиною виїхали з нашої квартири, переночували в друзів біля Борисполя, і ранесенько ми й іще двоє членів нашої команди виїхали. Коли ми лишали дім, то ще не знали, куди виїжджатимемо і на який час", – згадує Каленюк.

Після Євромайдану у команди ЦПК з'явилося набагато більше можливостей. І водночас – багато нових складнощів.

"Чіткість між чорним і білим стала дуже туманною", – каже Каленюк.

За її словами, за часів Януковича все було дуже просто: з одного боку – поганий Янукович, з другого – усі інші. Завдання стояло: позбутися Януковича і покарати всіх його соратників-крадіїв. Натомість, сьогодні на перше місце виходить робота на законодавчому рівні. А це вже потребує великого терпіння.

"Нам вдалося пролобіювати на законодавчому рівні хороші антикорупційні закони, і останні 2 роки ми займалися їх імплементацією. Ще на законодавчому рівні не створений тільки Антикорупційний суд, який має розглядати всі справи, що розслідуються НАБУ. Але НАБУ стає на ноги, там є дуже багато плюсів і позитивних тенденцій".

Бачити ціль

Втім, і команда, і Дар'я особисто, готові до складнощів.

"Дуже важливо бачити і позитив, і кінцеву ціль, до якої ми йдемо. І брати звідти сили. Тому що найбільший бар'єр, мені здається, до того, щоб дійсно перетворити державу на країну з іншими правилами гри, де корупція є винятком а не правилом – це зневіра. І ще – те, що ми рано здаємося.

Ми бачили навколо зраду; ми декілька разів спробували, і в нас не вийшло; ми побачили, що сусід курить в під'їзді; ми побачили, що голова політичної партії був білий і пухнастий, а виявився таким самим корупціонером, хоча ми цій політичній партії довіряли; ми побачили, що відомий іноземний реформатор спробував реформувати цілу область і йому не вдалося, і він пішов.

Але всі ці події не означають того, що потрібно зупинитися і прийняти таку ситуацію, яка зараз є в Україні".

У Каленюк двоє маленьких дітей. Втім, вдома вона може розраховувати на розуміння і підтримку:

"Мені дуже пощастило з чоловіком, який присвячує багато часу родині й дітям. Тобто я можу лишити дітей на нього, і я знаю, що це буде не чужа няня, їх буде виховувати рідна людина", – каже Дар'я.

Молодшому сину Каленюк немає ще року, Старшому Данилу – 4 роки.

Він ще не дуже добре розуміє, чим саме займається його мама, але вже має уявлення про окремі суспільні проблеми: "Він розуміє, що якщо їдеш по ямах, то це значить, що "погані дяді вкрали асфальт". І він розуміє, що мама йде на роботу захищати Україну. Два роки тому він почав говорити, що "корупція – це гамнемно" (орфографію 3-річного автора збережено – ред.)".

 

"Ми хочемо запустити імунну систему держави"

Плани ж на майбутнє в Дар'ї, як і раніше, досить амбітні:

"Ми хочемо запустити імунну систему держави. Я мрію, щоб настав момент, коли ЦПК потрібно буде розпустити. Бо не буде потреби в нас. Бо буде нормально функціонувати судова система, прокуратура.

Нам не треба буде якогось посередника, якоїсь громадської організації, котра збирає всі ці журналістські розслідування, аналізує факти і змушує правоохоронців реагувати. Це буде робитися автоматично".

Дар'я мріє про час, коли перестане існувати нинішня схема відкриття кримінального провадження задля отримання хабаря з підозрюваного. Про час неупереджених розслідувань та неупереджених суддів. Зі справедливим вироком – обвинувальним або ж виправдувальним.

"Ми набагато ближчі до цього, ніж були 3 роки тому. Тому що 3 роки тому можливість створити таку імунну систему в державі здавалася взагалі якоюсь ілюзією і чимось абсолютно нереальним", – вважає Каленюк.

Запас амбітних ідей та цілей у Дар'ї та її команди невичерпний.

 

"Ми ж ще не закінчили те, що ми почали. Власне, у нас амбітні цілі були від самого початку, і ми працюємо над їх виконанням.

На жаль, у нас дуже обмежений ресурс. У першу чергу – людський. Однак ми маємо унікальну команду, і всі досягнуті результати стали можливими завдяки тому, що ми працюємо як оркестр. Кожен з членів команди – унікальний колега, який має знання, навички, що поєднуються з навичками інших.

Тому ми досить сильні. І отримуємо результат".

Чи могла Дар'я школяркою чи студенткою уявити, чим саме займатиметься у дорослому житті?

"Я завжди знала, що в мене буде цікаве життя", – сміється у відповідь виконавчий директор ЦПК.

 
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IP: 93.74.144.---Жовтень18.01.2017 12:50
Стаття ні про що. Примітивний піар "молодого перспективного політика" у список чергової партії на вибори.
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