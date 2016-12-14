Вакарчук передав Порошенку вимогу щодо антикорупційних судів

Лідери думок просять президента Петра Порошенка терміново створити повноцінну систему незалежних антикорупційних судів в Україні.

Відповідне звернення підписали патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, Верховний архиєпископ Києво-Галицький Святослав (Шевчук), лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, акторка Ада Роговцева і письменник Сергій Жадан.

"Ми, підписанти цього листа, наполягаємо на терміновому створенні повноцінної системи незалежних антикорупційних судів, а не лише Вищого антикорупційного суду, як це передбачено законом "Про судоустрій і статус суддів", – йдеться у листі, переданому "Українській правді".

"Цим судам належить розглядати антикорупційні справи по суті, давати згоду на проведення відповідних слідчих дій на клопотання Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", – додається у ньому.

Лідери думок просять Порошенка про повноцінну систему антикорупційних судів

За даними DT.UA, Святослав Вакарчук зустрівся з Петром Порошенком увечері 13 грудня – і передав це звернення президенту.

Підписанти пропонують створити спеціальну конкурсну комісію з відбору кандидатів на посади антикорупційних суддів за зразком комісії, яка обирала директора НАБУ.

"Вважаємо за необхідне, щоб до складу конкурсної комісії були включені іноземні фахівці з бездоганною міжнародною репутацією", – зазначають вони.

Відомі громадські діячі переконані, що без системної боротьби з корупцією реформи приречені на провал, а НАБУ та САП не будуть ефективними.

"Автономія майбутньої системи незалежних антикорупційних судів має бути чітко визначеною й законодавчо закріпленою, їх повноцінне фінансування – забезпечене захищеною статтею державного бюджету. Держава повинна гарантувати спеціальну охорону і надійний захист антикорупційних суддів та їхніх родин", – вважають вони.

"Українська правда", "Дзеркало тижня"