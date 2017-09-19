Добкин, Балаклея, Кернес: за что мстят харьковским антикоррупционерам

Екатерина Сергацкова, для УП
1581 просмотр
Вторник, 19 сентября 2017, 14:00

За месяц в Харькове произошло уже два нападения на сотрудников Харьковского антикоррупционного центра (ХАЦ) – организации, выросшей из волонтеров, которые помогали военным и вынужденным переселенцам с востока Украины, начиная с весны 2014 года.

18 сентября неизвестные напали на представителя организации Евгения Лисичкина, а двумя неделями ранее был избит руководитель ХАЦ, депутат областного совета Дмитрий Булах. После инцидента он попал в больницу с переломом ребер и травмами головы.

Дмитрий Булах сразу после нападения
Дмитрий Булах сразу после нападения 30.08.2017
хац

Участники антикоррупционного движения уверены: повторное нападение свидетельствует о том, что работа ХАЦ угрожает интересам конкретных харьковских чиновников.

УП решила напомнить о нескольких резонансных делах, которые Харьковский антикоррупционный центр расследовал последнее время.

Кооперативная схема

Руководитель ХАЦ Дмитрий Булах считает, что главная причина нападений на антикоррупционных активистов – это их интерес к расследованию традиционной для региона "кооперативной схемы" раздачи муниципальных земель.

"Кооперативная схема" действовала с 2008 года, когда мэром Харькова был Добкин (Михаил Добкин, депутат ВРУ от "Оппозиционного блока" – УП), – объясняет Булах. – Ему и сняли неприкосновенность в Раде именно из-за этой схемы".

По его словам, суть схемы заключалась в том, что в течение девяти лет тысячи гектар земли в элитных районах Харькова выделялись людям, близким к мэру, а также застройщикам и коммерческим компаниям под видом фейковых жилищно-строительных фирм.

"В итоге ГПУ открыла уголовное дело, по которому в 2016 году провела сотню обысков, в том числе в харьковском горсовете. То есть заказ на меня мог поступить либо от Кернеса, либо от застройщиков, которые на это все "обиделись", – считает Булах.

Недавно стало известно, что 49 земельных участков площадью 158,07 гектар возвращаются городской общественности . По крайней мере, такое решение есть в проектах сессии горсовета, которая состоится 20 сентября.

"Решение о возвращении участков было принято задолго до того, как на меня напали, и я связываю нападение именно с этой темой, – говорит Булах. – Мы (ХАЦ – УП) популяризировали эту тему, давали показания следственным органам, всячески продвигали такое решение".

Восстановление Балаклеи

Харьковский антикоррупционный центр неоднократно выступал по поводу восстановления города Балаклея (после взрывов военных складов – УП).

Например, ХАЦ писал, что Балаклее выделят до 1,5 миллионов гривен на ремонт фонтана фирме, созданной за две недели до утверждения договора с городским советом города, без конкурса. Кроме того, Булах обнаружил недостоверные факты в отчетности о ремонте домов, пострадавших от взрывов: из восьми записанных в отчет отремонтированных крыш в реальности готовой оказалась только одна.

"У меня масса обращений от балаклейцев, там страх и ужас. Я собирался выступать на заседании облсовета по этому поводу на следующий день после избиения, и об этом многие знали", – говорит Булах.

Суд против Кернеса

Дмитрий Булах вместе с активистами антикоррупционного центра оспорил в суде городской архитектурный конкурс. По результатам этого конкурса на площади Свободы вместо поваленного памятника Ленина должна была появиться 86-метровая стела с ангелом. Дело удалось выиграть.

"Нам удалось оспорить результаты конкурса в Дзержинском районном суде, который считается "домашним" для Кернеса и где он выигрывал все свои дела, – говорит Булах. – Выиграть суд там было фантастикой".

Дело директора онкоцентра

ХАЦ расследовал коррупционную деятельность бывшего директора Харьковского областного онкологического центра Юрия Винника. На днях СБУ поймала его на вымогательстве взятки 380 тысяч гривен у своего коллеги за продление трудового контракта в Харьковской медицинской академии последипломного образования.

23 июня 2016 года Винника уволили с должности директора онкоцентра решением областного совета по нескольким причинам. Например, Винник трудоустроил в онкоцентре нескольких родственников, а медицинские препараты для учреждения, как выяснили активисты, закупались через фирмы, где учредителем выступала его дочь.

Прес-конференція ГО
Прес-конференція ГО "Харківський антикорупційний центр" щодо повернення 158 гектарів землі у власність міста Харкова, 8.09.2017
ХАЦ

Сегодня глава ХАЦ считает, что его избиение и нападение на Евгения Лисичкина – это отголосок кампании, развернувшейся против главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина летом этого года. Цель – заставить антикоррупционных активистов бояться и, как следствие, молчать.

"Киев всегда задает некий тренд, – говорит он. – Это пример, как можно поступать с представителями "третьего сектора". Если такое можно делать с Шабуниным – а он медийная, уважаемая персона, – то в регионах это будет делаться на несколько ступеней жестче. В районах  Харьковской области ситуация еще хуже, там людей за такие вещи могут уже убивать.

Если не начать менять ситуацию в корне, то последствия будут  печальны".

Екатерина Сергацкова, специально для УП

Темы: Харьков коррупция криминал
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Главные новости дня 18 сентября 2017, 22:33
Антикоррупционный активист: Сказали, если еще куда-то полезу - убьют 18 сентября 2017, 14:43
ТI о нападении на активиста в Харькове: Власть защищает свою коррупцию 18 сентября 2017, 11:55
Главные новости
Известная организация упрекнула Порошенко за нападки СБУ на СМИ
Рада рассмотрела тысячу поправок к судебной реформе - все отклонила
Минобороны РФ признало залп вертолетов. "Но в другое время"
За сутки в зоне АТО ранены 3 бойца – штаб
Все новости
Публикации
Новая разработка от Apple: как iPhone будет дополнять вашу реальность
Технология "дополненной реальности" продолжает завоевывать мир. Технологические гиганты не жалеют средств и сил на разработку новых продуктов. Пример – новая iOS 11 от Apple, которую представят 19 сентября.
19 сентября 2017, 15:00 — Алина Полякова, ЭП
Добкин, Балаклея, Кернес: за что мстят харьковским антикоррупционерам
Глава ХАЦ считает, что это отголосок кампании, развернувшейся против главы ЦПК Виталия Шабунина летом-2017. Цель – заставить антикоррупционных активистов бояться. И, как следствие, молчать.
19 сентября 2017, 14:00 — Екатерина Сергацкова, для УП
Прифронтовое безвластие: как Золотое живет без хозяина и бюджета
Жизнедеятельность Золотого регулируется только так называемым временным бюджетом, который утверждают ежеквартально на сумму 400 тысяч гривен. По сравнению с размерами бюджета Золотого до 2014 года это смехотворные цифры. (укр.)
19 сентября 2017, 10:00 — Марьяна Пьецух
Закон об образовании и языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву
Возмущение вряд ли утихнет в ближайшее время. Мы не зря делаем акцент именно на Венгрии. Ее давление – наиболее острое и системное по сравнению с любой другой страной. Даже с Россией.
19 сентября 2017, 08:30 — Дмитрий Тужанский, для ЕП
Все публикации